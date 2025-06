Co to jest eSIM i jak działa?

Zastanawiasz się, co to jest eSIM? Nazwa ta jest skrótem od "embedded SIM", co oznacza, że karta SIM jest wbudowana - w tym przypadku bezpośrednio w telefon. Zamiast fizycznej karty SIM, którą można wyciągać i wkładać, eSIM jest zainstalowany na stałe jako oprogramowanie na chipie eUICC. Standard eSIM zadebiutował w 2016 roku.

Dzięki temu, że eSIM jest na stałe wbudowany w urządzenie, nie ma potrzeby wymieniania karty SIM, gdy zmieniamy operatora sieci komórkowej. Technologia jest wykorzystywana nie tylko w smartfonach, ale również w tabletach, smartwatchach, trackerach GPS, samochodach połączonych z siecią, routerach, urządzeniach MiFi (mobilnych hotspotach Wi-Fi), urządzeniach IoT czy kamerach CCTV.

Standard eSIM działa nieco inaczej niż tradycyjny SIM. Przede wszystkim nie mamy fizycznej karty, którą można przenieść do innego urządzenia, dlatego gdy zepsuje nam się telefon z eSIM, przeniesienie danych wymaga pomocy technicznej. Podobnie, gdy sprzedajemy urządzenie z eSIM, musimy z niego usunąć lub przenieść nasze konto, a to może wiązać się z problemami ze zgodnością - nie tylko pomiędzy urządzeniami różnych producentów, ale także nawet w obrębie tego samego modelu jak w przypadku Samsung Galaxy, którego implementacja eSIM w USA i Kanadzie różni się od tej w pozostałych częściach świata.

Jako że wirtualny SIM jest wbudowany na stałe, a jego nośnik (mikrochip o wymiarach 6 × 5 mm) osiąga mniejszy rozmiar niż nanoSIM (12,3 × 8,8 × 0,67 mm), urządzenie nie potrzebuje slotu na karty SIM, co umożliwia tworzenie mniejszych i cieńszych konstrukcji jak w przypadku smartwatchy. Karta nie jest też narażona na uszkodzenie (czasem telefon nie wykrywa karty SIM z powodu uszkodzenia karty albo gniazda) ani zgubienie, a w przypadku kradzieży lub zguby urządzenia można je namierzyć poprzez usługi typu "Znajdź moje urządzenie".

Po zainstalowaniu profilu operatora na eSIM działa on tak samo jak tradycyjna karta SIM, jeśli chodzi o połączenia, wiadomości i internet, tyle że jest wirtualna. Istnieje jednak możliwość przechowywania na nim wielu SIM-ów jednocześnie (w przypadku tradycyjnych smartfonów mamy co najwyżej opcję dual-SIM, wymagającą dwóch odrębnych kart).

Jak sprawdzić, czy telefon obsługuje eSIM?

Znane urządzenia z eSIM to m.in. wybrane modele iPhone'a i iPada, a także Google Pixel, Huawei, Hammer, Honor, Motorola, MyPhone, Nokia, Nothing Phone, OnePlus, Oppo, Rakuten, Samsung Galaxy, Sharp, Sony, T-Mobile, Vivo i Xiaomi. W przypadku tabletów i laptopów obsługują to niektóre modele Microsoft Surface Pro, Lenovo, HP, Acer, Asus i Dell. A jak sprawdzić, czy telefon obsługuje eSIM?

Jak sprawdzić, czy telefon z Androidem obsługuje eSIM? Otwórz aplikację Telefon, wprowadź na klawiaturze numerycznej numer *#06# i naciśnij "Połącz". Jeśli urządzenie jest zgodne z eSIM, zobaczysz kod kreskowy z unikalnym, 32-cyfrowym numerem identyfikacyjnym EID (Embedded Identity Document). Możesz też otworzyć Ustawienia > Sieć komórkowa. Jeśli zobaczysz opcję "Dodaj eSIM", będzie to oznaczało, że technologia ta jest obsługiwana.

Jak sprawdzić, czy iPhone obsługuje eSIM? Otwórz Ustawienia > Ogólne > Informacje. Jeśli zobaczysz 15-cyfowy numer IMEI w sekcji "Cyfrowy SIM" (albo "Dostępny SIM" na iOS 15 i nowszych), to będzie to oznaczało, że twój model iPhone posiada eSIM.

Jak włączyć eSIM w podróży?

Jeśli podróżujesz za granicę z tradycyjną kartą SIM, możesz zdecydować się na zakup lokalnego startera z kartą SIM i korzystać z niej podczas pobytu. Dotyczy to bardziej egzotycznych kierunków podróży, jako że roaming w Unii Europejskiej od 2017 roku podlega zasadzie "Roam like at home", która oznacza, że połączenia, SMS-y i transfer danych kosztują tyle samo, co w kraju. Dotyczy to również Islandii, Norwegii i Liechtensteinu. Jeśli twój operator obsługuje roaming eSIM, to powyższe zasady również cię obejmują.

Co jednak, gdy wybierasz się na dalsze wakacje? Dzięki eSIM nie musisz szukać sklepu ze starterami ani przekładać kart SIM. Zamiast tego możesz wykupić lokalny eSIM i aktywować go natychmiast po przylocie (aktywacja eSIM odbywa się zdalnie). Co więcej, po wyborze pakietu eSIM dla danego kraju i jego aktywacji twój dotychczasowy numer telefonu pozostaje taki sam.

Najczęściej po zakupie pakietu eSIM dostaniesz instrukcję instalacji albo kod QR do zeskanowania. Otworzy to instalację profilu. Wystarczy postępować według instrukcji na ekranie, aby aktywować pakiet. Następnie należy go ustawić jako aktywny na telefonie. Jeśli nie wyjeżdżasz na długo, lepszym rozwiązaniem będzie najpewniej opcja prepaid (zwykle jest też opcja abonamentu).

Będąc za granicą, możesz jednocześnie korzystać z SIM i eSIM, jeśli twój telefon obsługuje taką konfigurację. Aby uniknąć niechcianych wydatków, które mogą okazać się naprawdę wysokie, po aktywacji eSIM najlepiej od razu dezaktywuj SIM i włącz go dopiero po powrocie do kraju.

Jak to wygląda w popularnych krajach turystycznych? Jeśli np. potrzebny ci jest eSIM do Turcji, wybierz któregoś z popularnych dostawców - Airalo, Revolut, Saily, Yesim albo eSIM.sm - kup pakiet dla Turcji i zainstaluj eSIM na telefonie według podanej instrukcji. A jaki eSIM do Egiptu wybrać? Tu znów możesz przejrzeć pakiety Airalo, Nomad, GigSky, Revolut albo Saily, zakupić któryś z nich i go aktywować po przylocie. Szukasz eSIM do Albanii? Również możesz przejrzeć oferty Airalo, Holafly, GigSky albo eSIM Yesim. Do wyboru są ponadto pakiety regionalne obejmujące Afrykę, Azję, Amerykę Północną, Amerykę Południową, Australię i Oceanię, Bliski Wschód i Afrykę Północną, Karaiby czy Europę. Większość dostawców oferuje bardzo szeroki wybór eSIM dla turystów z pakietami dla ponad 200 krajów. A kim są właściwie ci sprzedawcy i jak korzystać z ich usług?

Popularne aplikacje z kartami eSIM

Międzynarodową kartę eSIM kupisz wygodnie w aplikacji na telefonie. Ceny pakietu miesięcznego mogą się znacząco różnić w zależności od kraju docelowego oraz limitu transmisji danych. Zagraniczny pakiet eSIM z internetem najczęściej kosztuje od kilkunastu do stu dolarów na miesiąc. Warto przejrzeć oferty kilku sprzedawców, aby znaleźć najdogodniejsze warunki, a nawet skorzystać z promocji. Popularne aplikacje z kartami eSIM do wykorzystania w podróży to:

Airalo

Revolut

Orange Flex Travel

Nomad

GigSky

Holafly

Yesim

Saily

Global YO

eSIM.sm

Aplikacje te są intuicyjne i dosłownie prowadzą użytkownika za rękę. Może to okazać się nawet łatwiejsze niż szukanie budki operatora na lotnisku i ręczna instalacja karty SIM. Kartę aktywujesz w aplikacji nawet w 3-5 minut i możesz zapomnieć o drogim roamingu.

materiały prasowe