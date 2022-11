SIM czy eSIM. Co jest lepsze i czy opłaca się wymienić kartę?

Po co jest karta eSIM?

eSIM to zamiennik lub alternatywa dla fizycznej karty SIM. W przeciwieństwie do swojego tradycyjnego odpowiednika ten nowoczesny moduł jest zintegrowany z płytą główną smartfonu lub innego urządzenia.

Dzięki temu nie trzeba wkładać do telefonu fizycznej karty, ale też nie można jej wyjąć. Nie oznacza to jednak, że użytkownik jest na stałe przypisany do jednego numeru czy operatora.

Informacje na eSIM zawsze można nadpisać i jest to nawet łatwiejsze niż wymiana fizycznej karty, np. nanoSIM.

Co daje karta eSIM?

Łatwiej jest zmienić sieć. Zamiast zamawiać nową kartę SIM, czekać na jej dostarczenie, a następnie wkładać ją do telefonu, można to zrobić w trakcie jednej rozmowy telefonicznej lub całkowicie online.



Można tymczasowo przełączyć się na inną sieć. Na jednej karcie eSIM da się zapisać nawet do pięciu profili. Dzięki temu można szybko przełączać się między różnymi sieciami - na przykład wtedy, gdy u jednego z operatorów zabraknie zasięgu.



Można mieć dwa numery na jednym urządzeniu. eSIM może działać podobnie jak telefon wyposażony w obsługę Dual Sim. To świetna opcja, jeśli np. chce się mieć jeden numer prywatny, a drugi biznesowy.



eSIM nie zajmuje fizycznej przestrzeni urządzenia. Producenci smartfonów mogą wykorzystać to, by zwiększyć rozmiar baterii telefonu lub wyposażyć go w więcej świetnych funkcji. Mniej otworów w obudowie oznacza również lepszą ochronę przed wilgocią i kurzem, a co za tym idzie - mniej awarii. Jest to jeszcze ważniejsze w przypadku smartwatchy, w których każdy centymetr jest na wagę złota.

Jakie sieci w Polsce mają eSIM?

Karty eSim działają we wszystkich większych sieciach w Polsce. Pierwszy był Orange, który wprowadził tę usługę dla swoich klientów indywidualnych 4 marca 2019 roku, a nieco ponad tydzień później - także dla biznesowych. Za operatorem z pomarańczowym logo podążyły pozostałe sieci:

Plus i Plush - eSIM dla wszystkich ofert ;





; T-Mobile - eSIM dla wszystkich klientów z abonamentem;





Play - eSIM dla ofert na kartę, abonamentów, MIX i ofert biznesowych;





Orange - eSIM dla wszystkich ofert;





Otvarta - eSIM dla wszystkich klientów abonamentowych.

Zdjęcie Tradycyjna karta SIM nie zmieści się do coraz mniejszych urządzeń, takich jak smartwatche. Dlatego właśnie powstała karta eSIM. / 123RF/PICSEL

Na jakich urządzeniach działa eSIM i jak pobrać taką kartę?

Lista smartfonów z funkcją eSIM (listopad 2022):

Apple: iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone SE, iPhone Pro Max, iPhone serii 11 i nowsze;





Samsung: Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Z Fold 2, Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, Samsung Galaxy Z Fold 4 , Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Z Flip 3 5G, Samsung Galaxy Z Flip 4, Samsung Galaxy seria S20, S21, S22, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra;





, Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Z Flip 3 5G, Samsung Galaxy Z Flip 4, Samsung Galaxy seria S20, S21, S22, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra; Huawei: Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei Mate 40 Pro;





Motorola: Motorola Razr, Motorola Razr 5G, Motorola Edfe (2022), Motorola Moto Razr (2022);





Google: Google Pixel 6a, Google Pixel 6, Google Pixel 6 Pro, Google Pixel 5, Google Pixel 5a, Google Pixel 4 XL, Google Pixel 4, Google Pixel 4a, Google Pixel 3 XL, Google Pixel 3, Google Pixel 3a, Google Pixel 2 XL, Google Pixel 2;





Sony: Sony Xperia 1 IV, Sony Xperia 5 IV, Sony Xperia 10 IV;





myPhone: myPhone Hammer Blade 3, myPhone Hammer Explorer Pro;





Xiaomi : Xiaomi Redmi Note 11;





: Xiaomi Redmi Note 11; Oppo: Oppo Find X3 Pro, Oppo Find X5, Oppo Find X5 Pro 5G, Oppo Reno 5A, Oppo Reno 6 Pro 5G, Oppo A55s;





Vivo: Vivo X80.

Lista smartwatchy z funkcją eSIM (listopad 2022)

Samsung: Galaxy Watch, Watch Active 2, Watch 3, Watch 3 Classic LTE, Watch 4 LTE, Watch 4 Classic LTE, Watch 5 LTE, Watch 5 Pro LTE; Samsung Galaxy Watch Active2 LTE, Samsung Galaxy Watch LTE, Samsung Galaxy Watch5 LTE, Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE;





Huawei: Watch 2, Watch 2 Pro, Watch 3 Classic, Watch 3 Active, Watch 3 Elite, Watch 3 Pro;





Apple: Apple Watch Series 3, Series 4, Series 5, Series 6, Series 7, Series 8, Apple Watch SE LTE;





Oppo: Oppo Watch, Watch 2;





TicWatch: Pro 3 LTE, Pro 3 Ultra, Pro 4G/LTE, Pro X;





Xiaomi: Mi Watch.

Jak aktywować kartę eSIM?

Aktywacja karty eSIM jest bardzo prosta. Nie trzeba nawet odwiedzać salonu wybranej sieci. Jak pobrać kartę eSIM? Większość operatorów dostarcza kod QR, który należy zeskanować w ustawieniach telefonu.

Jeśli z jakiegoś powodu skan jest niemożliwy, można też wpisać specjalny kod aktywacyjny, który wysyła operator i cieszyć się swoją nową kartą bez marnowania czasu na chodzenie po salonach lub czekanie na kuriera.