Plus i Polsat Box upraszcza zasady. Wybierz usługi pod własne potrzeby

Jak wynika z raportu Omnibus zrealizowanego na panelu Ariadna "W gąszczu produktów i ofert. Jak wybierają Polacy?", 50 proc. ankietowanych czuje się przytłoczona liczbą dostępnych produktów i usług. A rynek telekomunikacyjny od lat zdawał się iść w odwrotnym kierunku - im więcej opcji, tym lepiej. Tyle że - najwyraźniej - to nie działa.

Co jeszcze mówi badanie?

70 proc. ankietowanych wybiera najprostsze i najbardziej zrozumiałe rozwiązania - nawet jeśli nie zawsze są one najlepsze pod względem warunków

49 proc. osób z braku czasu wybiera szybko, często kosztem dokładności

33 proc. klientów uważa, że oferty telekomunikacyjne są nieczytelne

37 proc. badanych nie ma pełnej świadomości, ile dokładnie płaci za swoje usługi

Kiedy klient ma do wyboru kilkanaście wariantów tego samego, często… nie wybiera wcale. Albo decyduje się na coś na chybił-trafił, byle mieć to z głowy. Co więcej, 54% Polaków przyznaje, że nadmiar ofert utrudnia im wybór. W codziennym biegu, przy ograniczonym czasie, kluczowe staje się nie "więcej", tylko "jasno i na temat". I właśnie taką drogą poszedł Plus wraz z Polsat Box - rezygnując z marketingowego szumu na rzecz prostoty. - Nasza nowa oferta odpowiada na to, czego chce i potrzebuje dzisiejszy klient. Ma być prosto, zrozumiale i najlepiej w jednym miejscu. Wtedy na tym zaoszczędzimy - i czas, i pieniądze. Mówimy wprost - połącz usługi i na tym skorzystaj - mówi Michał Sobolewski, Wiceprezes Zarządu Plusa, Grupa Polsat Plus.

Nowe zasady w Plusie i Polsat Box: co się zmienia?

Nowa oferta Plusa i Polsat Box to odejście od skomplikowanych ofert na rzecz prostego modelu: wybierasz tylko to, czego naprawdę potrzebujesz. W praktyce oznacza to takie kluczowe zmiany, jak możliwość budowania własnych pakietów z usług komórkowych, internetowych i TV, jasny i zrozumiały cennik bez ukrytych opłat, zestaw promocyjnych ofert startowych, które można elastycznie dopasować i zmieniać, a także pełną kontrolę nad wszystkim (umowami, fakturami, usługami).

Nowy model usług w Plusie i Polsat Box działa jak konfigurator - wybierasz to, co ci potrzebne i odrzucasz zbędne dodatki. Nie musisz już decydować się na "pełen pakiet", jeśli korzystasz tylko z internetu i telewizji. Możesz połączyć światłowód od Plusa z pakietem TV z Polsat Box i stworzyć zestaw idealny dla siebie. Nieważne, czy chcesz oglądać sport na żywo, pracować zdalnie, czy zapewnić dzieciom dostęp do bajek - to ty ustalasz, co wchodzi w skład twojego abonamentu.

Oferta Plusa i Polsat Box: mobilność, światłowód i elastyczność

Plus i Polsat Box uprościli swoją ofertę telekomunikacyjną, dzieląc ją na cztery główne obszary: telefonia komórkowa, internet mobilny i światłowodowy oraz telewizja. Liczy się elastyczne podejście: możesz dowolnie łączyć usługi lub korzystać z każdej z osobna.

W nowej ofercie pakiet M daje możliwość łączenia dwóch wybranych usług w cenie 80 zł/mies. po rabatach. Każda kolejna usługa to koszt 30 zł/mies. po rabatach- niezależnie od tego, czy będzie to dodatkowy internet, telewizja czy abonament komórkowy. Co więcej, osoby łączące abonament komórkowy z inną usługą zyskują potrójny limit danych - zamiast 60 GB dostają aż 180 GB miesięcznie.

Pakiet L to rozwinięcie oferty M - za dodatkowe 30 zł/mies. użytkownik otrzymuje pełne wersje wszystkich usług: światłowód z prędkością do 1 Gb/s, telewizję z nawet 140 kanałami, a także nielimitowany internet mobilny.

Możliwe jest również korzystanie z pojedynczych usług - bez łączenia ich w pakiet - a cena pozostaje stała przez cały okres trwania umowy. W wariancie L klienci mogą liczyć na dostęp do kanałów premium, takich jak Polsat Sport Premium, Eleven Sports czy Cinemax, bez konieczności dopłacania.

Nowa oferta Plusa i Polsat Box to ukłon w stronę zmęczonych wyborem klientów. Zamiast kolejnych wariantów i sztuczek, oferują prostotę, przejrzystość i wolność w komponowaniu usług. Nie musisz być ekspertem, by dobrze wybrać. Wystarczy, że wiesz, czego potrzebujesz.

Materiał promocyjny