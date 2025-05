Surface Pro i Surface Laptop w nowych wersjach. Znamy ceny.

Microsoft wprowadza do oferty nowe komputery z serii Surface. Gigant z Redmond przygotował nowy model Surface'a Pro oraz odświeżył własnego laptopa. Co oferują nowe maszyny Copilot+? Rzućmy sobie na nie okiem, ale zacznijmy od cen.

W obu urządzeniach za obliczenia odpowiada 8-rdzeniowy procesor Qualcomma oparty na mikroarchitekturze ARM. Jest to Snapdragon X Plus, który jest wspomagany przez 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane przeznaczono dyski SSD o pojemności 256 lub 512 GB. Znajdziemy tu także dwa złącza USB C, a w notebooku jest ponadto standardowy interfejs USB A.