Spis treści: 01 Szybki internet w domu. Oto Wi-Fi 7

02 Nowe Wi-Fi 7. Kiedy będzie dostępne?

03 Internet przyszłości w Twoim domu

Szybki internet w domu. Oto Wi-Fi 7

Zmiany numerów przy kolejnych smartfonach czy komputerach z reguły zwiastują nam jedno. Chodzi o rozwój technologii, szybsze działanie i lepsze podzespoły. Nie inaczej jest w przypadku sieci bezprzewodowej, z której korzystamy w domu. Numeracja Wi-Fi również odnosi się do generacji, a co za tym idzie podpowiada nam, z czego korzysta dany router i do jakich rzeczy jest zdolny. Jeżeli Wi-Fi 5 lub 6 przestało wam wystarczać, to mamy bardzo dobre wieści. Na horyzoncie pojawiło się już Wi-Fi 7.

Reklama

Czy jest na co czekać? Zdecydowanie tak, tym bardziej że nowy standard pojawi się na rynku jeszcze w tym roku. W ciągu najbliższych miesięcy do sprzedaży trafią nowe routery obsługujące 7. generację internetu bezprzewodowego. Co ważne, zagwarantują nam zauważalny skok technologiczny, oferując naprawdę szybki internet. Czym będzie charakteryzować się nowy, lepszy internet w domu?

Nowe Wi-Fi 7. Kiedy będzie dostępne?

Jak poinformował Kevin Robinson z Wi-Fi Alliance, nowy standard Wi-Fi będzie opierać się na operacjach typu multi-link. W dużym skrócie kryje się za tym zdolność do korzystania z dodatkowego pasma. Czy różnica jest duża względem poprzednich standardów? Jak najbardziej - wystarczy porównać to do choćby Wi-Fi 6.

Do tej pory Wi-Fi 6 korzystało z dwóch pasm - 2,4 GHz i 5 GHz. Wi-Fi 7 będzie mogło korzystać jednocześnie z trzech pasm, 2,4 GHz, 5 GHz i dodatkowo 6 GHz. Przede wszystkim oznacza to możliwość obsługi większej liczby urządzeń przy zachowaniu stabilności sieci. Do tej pory częstym problemem z Wi-Fi było zapychanie się kanałów, podczas gdy "siódemka" powinna znacznie sprawniej radzić sobie z obsługą wielu urządzeń.

Zdjęcie WiFi jest teraz niemal w każdym domu / 123RF/PICSEL

To jednak nie koniec, bo zmianie ulegnie też przepustowość internetu. Ponownie posłużymy się porównaniem z 6. generacją tej technologii. Wi-Fi 6 potrafi osiągać przepustowość do 9,6 Gb/s, co jest niezłym wynikiem. Wyobraźcie sobie jednak, że Wi-Fi 7 zagwarantuje nam aż 30 Gb/s. To ogromna, bo w zasadzie trzykrotna zmiana na plus.

Internet przyszłości w Twoim domu

Wyżej pojawiło się pojęcie "multi-link" czy jednoczesne korzystanie z wszystkich kanałów przez Wi-Fi 7. Warto się na tym na chwilę skupić, bo mowa o największej nowości związanej z rzeczonym standardem. Jak czytamy w zapowiedziach, to właśnie ta wszechstronność będzie kluczem do sukcesu nowego standardu.

Łatwo wyobrazić sobie różnicę, jaka występuje między korzystaniem z jednego kanału, a aż trzech jednocześnie. To nie tylko lepsza prędkość, lecz także znacznie większa odporność na zakłócenia, przerwy czy spadki w jakości połączenia. Komu to potrzebne? Ano nam wszystkim. Korzystamy z coraz większej liczby urządzeń, oglądamy materiały wideo w 4K, niedługo zagości zapewne standard 8K - przyda się naprawdę potężny internet.

Czy warto wymieniać router Wi-Fi na nowy? Zdecydowanie tak, choć należy pamiętać, że do nowego standardu potrzeba takich urządzeń po obydwu stronach. Oznacza to, że nasz telefon czy telewizor również będą musiały być wyposażone w Wi-Fi 7, aby móc w pełni wykorzystać potencjał routera.