Sławosz Uznański-Wiśniewski poleciał na Międzynarodową Stację Kosmiczną pod koniec czerwca . Jego misja Ignis potrwała 17 dni i dobiega końca . Załoga Ax-4 wraca do domu i jeszcze dziś opuści ISS w kapsule załogowej Crew Dragon "Grace" ISS, która sprowadzi astronautów na Ziemię.

Polska Agencja Kosmiczna podsumowała ostatni dzień (17.) misji Ignis i zarazem całe przedsięwzięcie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, w którym udział brał Sławosz Uznański-Wiśniewski. Co astronauci robili w niedzielę 13 lipca?

Zgodnie z wczorajszymi zapowiedziami, przez większość niedzieli załoga Ax-4 przygotowywała się do powrotu na Ziemię. Demontaż eksperymentu Space Volcanic Algae z ICE Cubes Facility w module Columbus, przeprowadzony przez astronautę Jonny'ego Kima z Ekspedycji 73

Ta ostatnia czynność dopełniła priorytetowe cele misji Ignis, które zostały zrealizowane w 100 proc.! W przypadku dodatkowych (na 17. dzień misji) ich status to 27,5 proc.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni, około 132 godzin pracy załogi Ax-4 poświęcono na realizację celów ESA, w dużej mierze w ramach polskiej misji IGNIS. Biorąc pod uwagę również czas załogi Ekspedycji 73, było to łącznie około 145 godzin

Załoga 73. Ekspedycji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej poświęciła łącznie 13 godzin na pomoc w realizacji projektów misji Axiom Mission 4. Wśród nich były czynności związane z instalacją oraz demontażem polski eksperymentów i należących do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Załoga Ax-4 jest już spakowana i szykuje się do powrotu na Ziemię. Podróż składa się z kilku etapów i potrwa łącznie około doby. W niedzielę odbyła się oficjalna ceremonia pożegnalna z udziałem astronautów 73. Ekspedycji na ISS.

Z informacji przekazanych przez Axiom Space wynika, że zamknięcie włazu kapsuły załogowej Crew Dragon "Grace", którą załoga Ax-4 dostała się na Międzynarodową Stację Kosmiczną, nastąpi około godziny 10:55 czasu w Polsce . Następnie rozpoczną się przygotowania do odłączenia statku od modułu Harmony, do którego ponad dwa tygodnie temu zadokował.

W międzyczasie zostaną sprawdzone wszystkie systemy. Jeśli wszystko będzie w porządku, to załoga Axiom Mission 4 otrzyma zgodę na odłączenie się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ma to nastąpić (według planu Axiom Space) około 13:05 czasu w Polsce. Następnie statek zacznie pomału oddalać się od ISS, ale to jeszcze nie koniec podróży.