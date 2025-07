W sobotę Sławosz ukończył ostatnie planowane eksperymenty oraz działania edukacyjno-promocyjne, wliczając w to AstroMentalHealth (projekt badający zdrowie psychiczne astronautów w tych iście nieziemskich warunkach) i EEG Neurofeedback (regulowanie stanów psychicznych przy pomocy danych o aktywności mózgu z elektroencefalografu). Udostępnił edukacyjne wideo na temat projektu Astro Pi, wykonał transfer danych z projektów Bone Health oraz Sleep in Orbit, a także zrobił zdjęcia z modułu obserwacyjnego Cupola .

Misja Ax-4 ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim na pokładzie wystartowała 25 czerwca 2025 o godz. 8:31. Kapsuła Dragon dokowała na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej następnego dnia, 26 czerwca 2025 o godz. 12:31. Zakładano, że astronauci będą przebywać na ISS przez około dwa tygodnie. Dziś, 13 lipca 2025, upływa 17 dzień na ISS i 18 dzień od startu. To już czas na przygotowania do odlotu. Astronauci pakują się do domu. Wkrótce nastąpi ceremonia pożegnalna i kapsuła zostanie oddokowana. Jakie terminy przewiduje harmonogram?

Kapsuła z astronautami będzie wodować u wybrzeży Kaliforni. Może to nastąpić we wtorek 15 lipca 2025 około godz. 11:30 czasu polskiego. Dokładny termin lądowania nie jest jeszcze znany i może ulegać zmianie w zależności od warunków pogodowych i innych czynników. Te ostatnie chwile misji będą transmitowane osobno. Linki do streamów zostaną udostępnione niebawem. Wszystkie te wydarzenia będziemy dla was relacjonować na żywo.