Sławosz Uznański-Wiśniewski wraca. NASA szykuje start kolejnej ekipy na ISS.

Sławosz Uznański-Wiśniewski, który przebywa na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej od ponad dwóch tygodni, wkrótce wraca z kolegami z misji Ax-4 do domu . Obecnie na ISS znajduje się 11 ludzi i NASA nie może na razie wysłać kolejnej ekspedycji. Agencja przekazała nowe szczegóły związane z lotem Crew-11 , który może rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu.

NASA zorganizowała w czwartek specjalną konferencję, którą poświęcono misji Crew-11. To właśnie tam padł termin powrotu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Ziemię. Agencja planuje wysłać kolejną załogę na ISS najwcześniej 31 lipca . Ewentualnie nastąpi to na początku sierpnia.

W ramach lotu Crew-11 na Międzynarodową Stację Kosmiczną NASA wyśle czworo ludzi. Są to astronauci agencji - Zena Cardman (dowódczyni) i Mike Fincke (pilot), Kimiya Yui (specjalista z agencji JAXA) oraz kosmonauta Oleg Platonov (specjalista z Roskosmosu).

Ten konkretny statek kosmiczny Dragon z powodzeniem dostarczył już w kosmos 18 członków załogi reprezentujących osiem krajów, począwszy od astronautów NASA Boba Behnkena i Douga Hurleya w 2020 r., kiedy to po raz pierwszy od czasu wycofania wahadłowców z eksploatacji w lipcu 2011 r. przywrócono Stanom Zjednoczonym możliwości wykonywania załogowych lotów kosmicznych

Załoga Crew-11 poleci w kosmos tą samą rakietą co Sławosz Uznański-Wiśniewski

Kapsuła załogowa Crew Dragon "Endeavour" z załogą Crew-11 zostanie wystrzelona w kosmos rakietą Falcon 9. Co ważne, w trakcie startu SpaceX wykorzysta ten sam booster, który użyto w misji Ax-4 ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim.

Mowa o pierwszym stopniu Falcona 9 oznaczonym ciągiem znaków B1094, który przed lotem Polaka sprawiał pewne problemy. Po razie pierwszy SpaceX użyło go w trakcie misji wystrzelenia satelitów Starlink, co miało miejsce kilka miesięcy temu. Drugim lotem był Ax-4 z 25 czerwca, kiedy to Sławosz Uznański-Wiśniewski i jego koledzy polecieli na Międzynarodową Stację Kosmiczną.