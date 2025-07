Kiedy Sławosz Uznański-Wiśniewski wraca na Ziemię? Jest termin powrotu Ax-4.

Sławosz Uznański-Wiśniewski poleciał na Międzynarodową Stację Kosmiczną ponad dwa tygodnie temu. Misja Ax-4 oraz jej polska część o nazwie Ignis rozpoczęły się od startu rakiety Falcon 9 w dniu 25 czerwca . Nieco ponad dobę później kapsuła Crew Dragon "Grace" zadokowała do ISS . Teraz czas wracać do domu.

Załoga Ax-4 wraca do domu i obecnie przygotowuje się do długiej podróży, której celem jest sprowadzenie astronautów z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na Ziemię. NASA podała termin i już wkrótce kapsuła załogowa Crew Dragon "Grace" odłączy się od ISS. Kiedy to nastąpi?