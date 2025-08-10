Które owoce są najzdrowsze? Sprawdź, co wybierają specjaliści od żywienia

Od dziecka uczono nas, że owoce są zdrowe. Nie bez powodu istnieje powiedzenie "Kto codziennie jabłko zjada, tego lekarz rzadko bada" (ang. An apple a day keeps the doctor away). Teraz eksperci przyjrzeli się wszystkim owocom, aby wskazać te, które dają najwięcej korzyści zdrowotnych.

Owoce, które mają największą wartość odżywczą

Według dietetyczki Madelyne Beckles jagody są świetnym wyborem. Ich ciemnoniebieski kolor jest sygnałem wysokiego stężenia przeciwutleniaczy, pomagających zwalczać wolne rodniki, które powodują rozpad tkanek - a to skutkuje starzeniem się, zmęczeniem i matowieniem skóry.

- Są pełne witaminy C i błonnika, wspierają trawienie i równowagę cukru we krwi - dodaje ekspertka.

Kolejne na liście są truskawki, które prócz wysokiej zawartości przeciwutleniaczy mają dodatkową zaletę, przydatną szczególnie w upalne dni: nawadniają. Składają się w około 92 proc. z wody, więc są idealnym owocem na ciepłe dni.

Przechodzimy do uwielbianego przez Polaków jabłka. Jest tyle rodzajów, że każdy znajdzie swoją ulubioną odmianę, a dzięki temu, że nie znikają ze sklepów przez cały rok, można cieszyć się ich smakiem i właściwościami niemal zawsze. Są pełne błonnika, można je zabrać ze sobą w drogę lub zrobić różne desery. Beckles zauważyła, że zawierają w sobie zarówno błonnik rozpuszczalny, jak i nierozpuszczalny - jeden wspomaga trawienie, a drugi utrzymuje ruch w jelitach.

Potrzebujesz wzmocnić swoją odporność? Grejpfrut cię w tym wesprze. Nie dość, że pomoże zachować zdrowie, będzie także korzystnie działać na wątrobę, która według ekspertki jest najciężej pracującym organem w ciele człowieka.

Owoce pestkowe, m.in. brzoskwinie, nektarynki czy śliwki pomagają uzyskać zdrowy blask dzięki zawartości witaminy A, która bardzo dobrze wpływa na naszą skórę.

Każdy owoc jest zdrowy i zawiera niezbędne witaminy i minerały, więc warto je jeść. Kluczem jest jednak umiar i różnorodność - nie musisz jeść wszystkich na raz, zamiast tego sięganie regularnie po te, które najlepiej odpowiadają twoim potrzebom, będzie dobrym rozwiązaniem.

Ile owoców dziennie powinno się spożywać?

Aby wspomóc trawienie, odporność i utrzymać stały poziom energii, rozłóż spożycie owoców na cały dzień. Dietetyczka podpowiada, że najlepiej sięgać po nie rano, aby pobudzić organizm do działania, oraz koło godziny 15, kiedy poziom energii spada.

Organizm potrzebuje około 20-40 minut, aby strawić owoce, w zależności od rodzaju. Zjedzenie ich na pusty żołądek może przyśpieszyć proces trawienia i zapobiec ewentualnym wzdęciom.

Popularnym mitem jest, że mrożone owoce są dużo gorsze niż świeże. Beckles twierdzi, że nie ma między nimi różnicy, zachwalając ich zalety: nie psują się, więc można je trzymać przez długi czas, a przy okazji nie tracą wartości odżywczych. Do tego bywają tańsze i dostępne przez cały rok. Chociaż lepiej skupiać się na sezonowych owocach, jedzenie mrożonych nie jest w żadnym stopniu złe.

Nie ma także naukowych dowodów na to, że spożywanie owoców po godzinie 18 jest szkodliwe. Przeświadczenie to mogło wziąć się z tego, że niektóre osoby odczuwają dolegliwości żołądkowe lub problemy ze snem po zjedzeniu ich późno, jednak jeśli nie czujesz się źle, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodać nieco witamin do swojej kolacji.

