Badanie jest nawiązaniem do dwóch austriackich analiz, które wykazały, że te cząstki były obecne w liściastych warzywach. Są to dodatki do opon. Takie związki są uwalniane podczas ścierania opon na drogach podczas jazdy. Następnie tego typu cząsteczki są przenoszone do powietrza, gleby i wody. Jak wykazano, wnikają one także do owoców i warzyw, które jemy. Od dłuższego czasu wiadomo, że wpływ tych związków z opon ma alarmujące konsekwencje dla środowiska. Co jednak z ich oddziaływaniem na organizm w przypadku spożycia?