Co mamy w swoim ciele? 3600 chemikaliów z opakowań żywności

Naukowcy nie mają wątpliwości, sytuacja nie wygląda dobrze i najwyższy czas lepiej przyjrzeć się temu, w jaki sposób i w co pakowana jest żywność. Jak wynika bowiem z nowego badania, w ludzkich organizmach można znaleźć ponad 3600 substancji chemicznych wykorzystywanych w przygotowaniu i pakowaniu żywności. Część jest niebezpieczna dla zdrowia, a o innych nie wiemy zbyt wiele, więc też można zakładać ich potencjalną szkodliwość.

Jak twierdzi Birgit Geueke, główna autorka badania ze szwajcarskiej pozarządowej organizacji Food Packaging Forum Foundation, ok. 100 z tych substancji chemicznych uważa się za stanowiące "duże zagrożenie" dla zdrowia ludzkiego. Niektóre są stosunkowo dobrze zbadane i wykryto je już wcześniej w organizmach ludzkich, np. PFAS i bisfenol A (oba są przedmiotem zakazów w wielu krajach).

Zjadamy je razem z żywnością

Niewiele wiadomo jednak na temat skutków zdrowotnych innych, co zdaniem ekspertów jest oczywistym wezwaniem do dalszych badań nad tym, w jaki sposób chemikalia stosowane w opakowaniach dostają się do ludzkiego organizmu wraz z żywnością. Naukowcy skatalogowali wcześniej około 14 tys. takich substancji chemicznych mających kontakt z żywnością, które mogą "migrować" do żywności z opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych, papieru, szkła, metalu lub innych materiałów (mogą również pochodzić z innych części procesu wytwarzania żywności, np. z przenośników taśmowych lub przyborów kuchennych).