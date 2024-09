Nowy wariant COVID-19 w Europie. Co wiemy o XEC?

Badacze już w sierpniu przewidywali, że w ciągu najbliższych tygodni, maksymalnie miesięcy, szybko rozprzestrzeniający się w Europie wariant XEC przejmie kontrolę i stanie się dominującym. To podlinia szczepu Omikron, a konkretniej jego podwariantów KS.1.1 i KP.3.3, która została po raz pierwszy wykryta w czerwcu w Berlinie, a następnie pojawiła się też w innych krajach Starego Kontynentu, Ameryki Północnej i Azji.

XEC to nowy wariant SARS-CoV-2 w Europie

KS.1.1 to rodzaj tzw. wariantu FLiRT, który charakteryzuje się mutacjami w cząsteczkach budulcowych fenyloalaniny (F) zmienionych w leucynę (L) i argininę (R) w treoninę (T) w białku kolca, którego wirus używa do przyłączania się do ludzkich komórek. KP.3.3 należy z kolei do kategorii FLuQE, gdzie aminokwas glutamina (Q) jest zmutowany do kwasu glutaminowego (E) na białku kolca, dzięki czemu jego wiązanie z komórkami ludzkimi jest bardziej efektywne.