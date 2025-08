Mieszkanie kilka kilometrów od morskiej bryzy może oznaczać dłuższe życie, jak sugeruje najnowsze badanie naukowców z The Ohio State University. A co, jeśli zamiast morza lub oceanu w pobliżu mamy rzekę w centrum miasta?

Zespół badaczy przeanalizował dane z ponad 66 tysięcy obszarów spisowych w USA, porównując długość życia mieszkańców w zależności od odległości od wód. Wyniki opublikowane w czasopiśmie Environmental Research wskazują, że mieszkańcy wybrzeży (do około 50 kilometrów od morza lub oceanu) żyją średnio o rok dłużej. W przypadku badań na amerykanach było to przeciętnie rok dłużej niż statystyczne 79 lat w USA. Natomiast w przypadku osób z miast położonych w miastach, nawet przy dużych rzekach lub jeziorach śródlądowych takiego wpływu nie odnotowano. Częściej umierają wcześniej, średnio w wieku 78 lat.

Źródło: The Ohio State University

Publikacja: Yanni Cao et al, Unveiling complexity in blue spaces and life expectancy, Environmental Research (2025). DOI: 10.1016/j.envres.2025.121981