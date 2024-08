Ze śmietnika na stół? Ten puszysty grzyb zmienia odpady w smaczne dania

Badania genetyczne ujawniły obecność dwóch form Neurospory: dzikich odmian występujących na całym świecie oraz odmian, które przystosowały się do życia na odpadach rolniczych. Dzięki swojej zdolności do rozkładania celulozy, udomowiony szczep Neurospora może przekształcić odpady soi i orzeszków ziemnych w aromatyczne jedzenie. Warto zauważyć, że grzyby mają też potencjał przekształcania niestrawnego materiału roślinnego, takiego jak polisacharydy, w strawną i pożywną żywność.

Analizy ujawniły, że grzyb ten może z powodzeniem przekształcić bogate w celulozę odpady mleka sojowego w żywność w zaledwie 36 godzin. Co więcej, badanie wykazało wszechstronność N. intermedia, która może rosnąć na 30 różnych rodzajach odpadów rolniczych, nie wytwarzając żadnych toksyn. Odpady te obejmują wytłoki z trzciny cukrowej, wytłoki pomidorowe, łuski migdałów i skórki bananów.

Grzyb chętnie zjada te rzeczy, tworząc w ten sposób pożywienie, a także więcej siebie, co zwiększa zawartość białka. Więc faktycznie nastąpiła zmiana wartości odżywczej. Widzisz zmianę w profilu smakowym. Znikają niektóre nieprzyjemne aromaty kojarzone z ziarnami soi. I wreszcie, niektóre korzystne metabolity są produkowane w dużych ilościach wyjaśniają autorzy.

Smak na miarę gwiazdki Michelin?

No dobrze, ale czy to może być smaczne? Autorzy postanowili to sprawdzić podczas testów na potencjalnych klientach, i tak zaprezentowali czerwony oncom grupie 60 osób, które nigdy wcześniej go nie jadły. Uczestnicy pozytywnie opisali smak jako "ziemisty, orzechowy i grzybowy". Hill-Maini próbował uprawiać Neurosporę również na innych podłożach, jak orzeszki ziemne, orzechy nerkowca i orzeszki piniowe, które zostały pozytywnie przyjęte.

Hill-Maini nie ukrywa jednak, że na drodze do zwiększenia produkcji żywności fermentowanej grzybami czeka wiele wyzwań. Jak opowiada w wypowiedzi dla serwisu Interesting Engineering, jednym z nich jest zrozumienie fermentacji na tyle szczegółowo, aby można było uczynić ją przewidywalną i racjonalnie zaprojektować procesy pod kątem określonych wyników. A dlaczego to takie ważne? ‍Ponieważ oncom może być z powodzeniem wykorzystywany jako alternatywa dla białka zwierzęcego, co ma niebagatelne znaczenie w obliczu światowej nadprodukcji mięsa.

Wtedy będziemy mogli zrozumieć, jakie zmienne należy dostroić, aby osiągnąć określony wzrost, odżywianie, smak itp. W moim nowym laboratorium na Uniwersytecie Stanforda będziemy się tym dokładnie zajmować podsumował.