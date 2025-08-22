Kto lepiej przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną: człowiek czy AI?
Sztuczna inteligencja coraz odważniej wkracza do procesów rekrutacyjnych. Badania dowodzą, że jej udział zwiększa szanse kandydatów na otrzymanie pracy i pozytywnie wpływa na ich doświadczenia. Mimo pewnych wyzwań, AI pozwala rekruterom lepiej ocenić kompetencje i dopasowanie kandydatów, co zapowiada dalszą automatyzację i digitalizację rekrutacji.
Szukając pracy, wolałbyś mieć rozmowę rekrutacyjną z robotem czy człowiekiem? Nowe badanie wykazało, że kandydaci, którzy rozmawiali z konsultantem głosowym AI podczas rekrutacji, mieli o 12 proc. większe szanse na otrzymanie oferty pracy niż ci, których rekrutowali ludzie.
Okazało się również, że roboty są znacznie przyjemniejsze niż ludzie - aż 78 proc. kandydatów, gdyby miało możliwość, wybrałoby sztuczną inteligencję do przeprowadzenia z nimi rozmowy rekrutacyjnej zamiast człowieka.
Rozmowy rekrutacyjne z AI lub z człowiekiem. Kto lepiej wypadnie?
W badaniu wzięło udział ponad 70 000 kandydatów szukających pracy na stanowisku obsługi klienta na poziomie podstawowym w ramach 48 ofert pracy na Filipinach. Wszystkim uczestnikom losowo przydzielano jedną z trzech grup warunków rozmowy kwalifikacyjnej: rekrutera-człowieka, rekrutera-AI lub wybór między nimi.
We wszystkich przypadkach to rekruterzy-ludzie podejmowali decyzję o zatrudnieniu po analizie transkryptów i standaryzowanego testu umiejętności językowych i analitycznych.
Podczas każdej z rozmów schemat wywiadu był taki sam: rozpoczęto od pytań kwalifikacyjnych, następnie omówiono cele i doświadczenie zawodowe, a na końcu zaprezentowano szczegóły dotyczące stanowiska. Pomimo tego wyniki były zaskakująco rozbieżne.
Kandydaci, którzy mieli rekrutera-AI podczas rozmowy, otrzymali oferty pracy w 9,73 proc. przypadków, natomiast w grupie z ludźmi odsetek ten wyniósł tylko 8,7 proc. Wykazano również, że prawdopodobieństwo podjęcia pracy przez pracowników z grupy AI wzrastało o 18 proc.
Skąd te różnice?
Badacze odkryli, że wywiady z udziałem sztucznej inteligencji były bardziej ustrukturyzowane, obejmowały więcej tematów i zachęcały do bogatszych wypowiedzi. Sami rekruterzy, którzy zapoznali się z zapisami rozmów z AI, wyżej ocenili kandydatów, z którymi rozmawiała, niż tych, z którymi sami przeprowadzili rozmowy.
- Wywiady prowadzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji pozwoliły uzyskać więcej informacji istotnych z punktu widzenia rekrutacji - stwierdzili autorzy badania, Brian Jabarian i Luca Henkel.
Nie obyło się bez przeszkód
System nie był idealny - około 5 proc. kandydatów zakończyło rozmowę rekrutacyjną, kiedy zorientowali się, że rozmawiają ze sztuczną inteligencją, a w 7 proc. przypadków konsultant napotkał problemy techniczne. Uczestnicy badania ocenili interakcje z AI jako mniej naturalną niż rozmowa z człowiekiem.
- Jeśli sztuczna inteligencja zostanie przemyślanie zaprojektowana, może stać się potężnym narzędziem w procesie rekrutacji, nie pogarszając przy tym doświadczeń kandydatów - powiedział Henkel.
Sztuczna inteligencja już teraz zmienia rekrutację
AI na dobre rozgościła się w naszym życiu, pomagając również w szukaniu pracy. Kandydaci korzystają z niej, aby dostosować swoje CV do profilu danej firmy, a pracodawcy wykorzystują ją do przeszukiwania otrzymanych aplikacji.
Eksperci są zdania, że firmy będą dążyć do usprawnienia i zautomatyzowania wczesnych etapów rekrutacji m.in. dzięki wideorozmowom wspomaganych przez sztuczną inteligencję.