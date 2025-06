Sztuczna inteligencja zabierze ci pracę? Wpisz nazwę zawodu i sprawdź. Nowe narzędzie NASK

Generatywna sztuczna inteligencja już teraz zabiera ludziom pracę w określonych zawodach. Niczym dawna rewolucja przemysłowa, tak również rewolucja AI sprawia, że do wykonania tej samej pracy potrzeba mniej ludzi - tyle że teraz nie ma za bardzo, gdzie ich zatrudnić. A to dopiero początek. Jakie zawody są najbardziej zagrożone przez sztuczną inteligencję? Pojawiło się nowe polskie narzędzie od NASK, w którym to łatwo sprawdzisz.