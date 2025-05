Siemiątkowski jeszcze niedawno był przekonany, że AI może zastąpić ludzi , ale klienci uważają inaczej. Agenty AI zatrudnione do obsługi klienta nie spodobały się odbiorcom i woleli oni rozmawiać z ludzkimi pracownikami po drugiej stronie słuchawki lub ekranu. Klarna ugięła się pod tymi żądaniami i znów zaczęła rekrutować. "Z perspektywy marki, perspektywy firmy... Myślę, że to krytyczne, by mówić jasno klientowi, że zawsze będzie tam człowiek, jeśli będziesz go potrzebował" - powiedział CEO.