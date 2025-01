Od dłuższego czasu narastają obawy związane z tym, że rozwój sztucznej inteligencji może znacząco wpłynąć na rynek pracy, przyczyniając się do redukcji etatów w firmach z różnych sektorów. Niedawno szeroko omawiany był na przykład temat zastępowania modelek przez postacie wygenerowane przez AI, co budzi szczególny niepokój w branży mody i reklamy.

Jednak to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Według Marka Zuckerberga, szefa firmy Meta, rok 2025 może być punktem zwrotnym dla programistów średniego szczebla, których stanowiska mają zostać w dużej mierze zastąpione przez sztuczną inteligencję.

- Prawdopodobnie w 2025 roku my w Meta, a także inne firmy, które zasadniczo nad tym pracują, będziemy mieć sztuczną inteligencję, która może być czymś w rodzaju inżyniera średniego szczebla, którego masz w swojej firmie i który potrafi pisać kod - powiedział Zuckerberg na łamach podcastu "Joe Rogan Experience".

Inżynier AI zamiast ludzkiego inżyniera. Meta dąży do zmian

Stwierdzenia, które padły w wywiadzie, jasno dają to do zrozumienia, że Meta dąży do tego, aby zredukować liczbę pracowników, zastępując ich zaawansowaną AI. Zdaniem miliardera, podobne podejście ma wiele firm.