Sztuczna inteligencja rozwija się w szybkim tempie i to sprawia, że część ludzi traci pracę. Są zastępowani przez maszyny lub algorytmy. Oczywiście nie jest to jeszcze powszechne i tak naprawdę SI w przypadku niektórych profesji jest bardzo pomocna. Jeśli wykonujecie jeden z poniższych zawodów, to na razie możecie spać spokojnie.

Te zawody niezagrożone przez sztuczną inteligencję

Są zawody, które ludzie wykonują po prostu lepiej i sztuczna inteligencja oraz maszyny nie są ich w stanie zastąpić. Nowa lista profesji, którym nie zagraża AI, została przygotowana przez specjalistów z firmy Preply.

Listę otwierają pracownicy medyczni. Dotyczy to nie tylko lekarzy, ale także pielęgniarek oraz ratowników. W przypadku pierwszych z wymienionych sztuczna inteligencja może ułatwić pracę w największym stopniu, na przykład podczas diagnozowania chorób. Natomiast czynności wykonywane przez ratowników czy pielęgniarki nie da się obecnie zastąpić maszynowo, gdyż potrzebna jest do tego bardzo duża precyzja oraz... empatia.



Następnie mamy zawody architektów oraz inżynierów. Im sztuczna inteligencja według Preply nie tylko nie zagraża, ale może znacząco ułatwić wykonywanie pracy. Wiele obliczeń czy przygotowywanie złożonych projektów to zadania, gdzie SI rzeczywiście może okazać się bardzo pomocna.

Lista zawodów niezagrożonych przez sztuczną inteligencję obejmuje również profesje wykwalifikowanych techników, którzy świadczą wyspecjalizowane usługi. Tutaj wymienia się m.in. hydraulików czy elektryków. W tych zawodach, poza dużą wiedzą, potrzeba czegoś jeszcze. To odpowiednia precyzja oraz zdolności manualne, które obecnie ciężko byłoby zastąpić maszynami. Te przy aktualnym rozwoju technologii są po prostu jeszcze zbyt "niezdarne" i tak naprawdę podczas wykonywania tego typu czynności mogłyby przynieść więcej skutków ubocznych od pozytywnych efektów.

Na końcu Preply wspomina o zawodach, które wymagają kreatywnego myślenia. Nie, nie są to różnego rodzaju artyści, a na przykład kucharze, fryzjerzy czy fizjoterapeuci. Profesje wykonywane przez takie osoby wymagają nierzadko indywidualnego podejścia w celu zrozumienia potrzeb ludzi. Z tym sztuczna inteligencja miałaby spory problem.

Mimo to SI stanowi zagrożenie dla zawodów

Rozwój sztucznej inteligencji doprowadza jednak do utraty pracy przez ludzi. Specjaliści prognozują, że w przyszłości SI może na przykład poważnie zagrozić sektorowi administracji. Goldman Sachs przewiduje, że AI może przejąć nawet 46 proc. zadań wykonywanych obecnie przez pracowników biurowych.

Zagrożeni są również specjaliści, którzy zajmują się obecnie wprowadzaniem danych. Tego typu zadania coraz częściej można zautomatyzować. Wątpliwości budzi również branża medialna, gdzie sztuczna inteligencja niesie obecnie dużo ułatwień, ale w przyszłości może doprowadzić do ograniczenia zapotrzebowania na ludzi.