Pewien niezależny badacz twierdzi, że w egipskiej kopalni turkusu odnalazł inskrypcje mogące być najstarszym pozabiblijnym odniesieniem do Mojżesza. Jeśli jego odczyt jest trafny, to zapis sprzed 3,8 tys. lat mógłby wstrząsnąć jedną z najdłużej toczonych dyskusji w archeologii. Pytaniem o to, czy Mojżesz był postacią historyczną.

Michael S. Bar-Ron przez niemal dekadę analizował napisy z Serabit el-Khadim na Półwyspie Synaj, korzystając z trójwymiarowych skanów i fotografii o wysokiej rozdzielczości z Muzeum Semickiego Uniwersytetu Harvarda. Twierdzi, że udało mu się odczytać dwie frazy zapisane wczesnym hebrajskim: zot mi'Moshe ("To pochodzi od Mojżesza") i ne'um Moshe ("Słowa Mojżesza").

Ślad sprzed alfabetu fenickiego

Napisy, o których mowa, to część większego zbioru inskrypcji protosinajskich odkrytych na początku XX wieku przez Flindersa Petriego. Zdaniem archeologów powstały w czasach faraona Amenemhata III, około 1800 r. p.n.e., a ich autorami mogli być semickojęzyczni robotnicy zatrudnieni w kopalni. To jedne z najstarszych znanych zapisów alfabetycznych, starsze niż najwcześniejsze teksty hebrajskie i alfabet fenicki.

Bar-Ron przypuszcza, że wiele inskrypcji mogło wyjść spod ręki jednego autora, semickiego skryby znającego egipskie hieroglify, który w protosinajskim zapisie utrwalał refleksje religijne i osobiste. Obok wzmianek o Mojżeszu pojawiają się tam odniesienia do "El" - wczesnego hebrajskiego imienia Boga - oraz do bogini Baʿalat, utożsamianej z egipską Hathor. W kilku miejscach imię Baʿalat zostało zdrapane, co może sugerować spór religijny.

Echo Exodusu?

W pobliżu odnaleziono ruiny spalonej świątyni Baʿalat, a także inskrypcje wspominające "nadzorców", "niewolnictwo" i, według Bar-Rona, prośbę o odejście (ni'mosh). Dla niektórych to tropy łączące miejsce z wydarzeniami, które mogły stać się kanwą biblijnego Exodusu.

Nie wszyscy są jednak przekonani. Egiptolog Thomas Schneider z University of British Columbia w rozmowie z "Daily Mail" ocenił: - To jest całkowicie nieudowodnione i wprowadzające w błąd - dodając, że "arbitralne identyfikacje liter mogą zniekształcić starożytną historię". Odczyt pisma protosinajskiego pozostaje trudny, a jednoznaczna interpretacja odległa.

Praca Bar-Rona nie została jeszcze poddana recenzji naukowej, choć jego promotor, Pieter van der Veen, poparł te ustalenia i zachęca do dalszych badań.

Źródło: ArtNews

