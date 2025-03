W Apokalipsie Świętego Jana czytamy o miejscu zwanym Har-Magedon (Ap 16,16; Obj 16:16), gdzie ma rozegrać się ostateczna bitwa pomiędzy siłami dobra i zła. Nazwa ta weszła do popkultury jako armagedon oznaczający doszczętne zniszczenie. Niektórzy wiążą Har-Magedon z położonym w Dolnej Galilei Megiddo - miastem i zarazem stanowiskiem archeologicznym, gdzie archeolodzy nieustannie prowadzą badania. Najnowsze odkrycia potwierdzają biblijną historię o starciu izraelskiego króla z egipskim faraonem , do którego doszło tam ponad 2,6 tys. lat temu.

- Nasze badanie pokazuje jednak znaczną ciągłość kulturową w mieście, co sugeruje, że rola miejscowych mogła być większa, niż wcześniej zakładano. Ponadto odkrycie wyjątkowo dużej ilości egipskich naczyń, w tym naczyń do serwowania, gotowania i przechowywania, wskazuje na obecność Egipcjan w tym miejscu pod koniec VII w. p.n.e. - zjawisko to, co ciekawe, pokrywa się z biblijnym świadectwem dotyczącym zabicia Jozjasza Judzkiego przez faraona Necho w Megiddo - ujawniono w mediach społecznościowych Ekspedycji Megiddo.