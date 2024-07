Niedaleko Jerozolimy badacze odkryli pozostałości miasta, które wspomniano w Starym Testamencie, a dokładnie w Księdze Jozuego. Zanoah, bo tak nazywała się osada, miało być jednym z miejsc, w których zamieszkali Izraelici po słynnym exodusie z terenów Egiptu, któremu przewodził Mojżesz.

Biorąc pod uwagę to, że posiadamy bardzo niewiele dowodów archeologicznych na historię Mojżesza, to najnowsze odkrycie może być ogromnym przełomem w badaniach nad tymi wydarzeniami.

Odnalezione artefakty potwierdzają biblijną historię?

Znalezisko opiewa na liczne fragmenty ceramiki, zachowane części murów, a także wiele innego rodzaju przedmiotów. Wśród odkrytych artefaktów znaleziono uchwyt z hebrajską inskrypcją mówiącą "To należy do króla". Najprawdopodobniej chodzi tutaj o króla Ezechiasza, który panował w Judei do 687 roku p.n.e., a jego życie opisane jest w biblijnej Drugiej Księdze Królewskiej oraz Księdze Kronik.

Według hebrajskich zapisków biblijnych powrót Izraelitów do tzw. Ziemi Obiecanej miał miejsce około 1406 lub 1407 roku p.n.e. Zgodnie z historią podawaną w Starym Testamencie Izraelici, po uwolnieniu przez Faraona na skutek 10 plag egipskich, przekroczyli Morze Czerwone (choć tutaj pojawiają się głosy, że mogło dojść do błędu w tłumaczeniu), a następnie przez 40 lat błąkali się po pustyni.

Fragmenty ceramiki rozrzucone po terenie Zanoah datowane są w 20 proc. na okres około 1400 roku p.n.e., czyli dokładnie wtedy, kiedy Izraelici według Biblii mieli przybyć na te tereny. Pozostała ceramika miała powstać na przestrzeni 900 lat po tym wydarzeniu.

W całej historii dziwi brak źródeł z Egiptu

Dla naukowców cała historia izraelskiego exodusu z Egiptu jest bardzo tajemnicza. Dziwi ich to, że brak jest jakichkolwiek wzmianek na ten temat w pismach egipskich z okresu zbliżonego opisywanego w Starym Testamencie wydarzenia. Pierwszą egipską informację o tym zdarzeniu podał dopiero kapłan Manethon w 3 wieku przed naszą erą, czyli ponad tysiąc lat po prawdopodobnej dacie exodusu.

Wykopaliska sugerują, że miasto zamieszkiwała społeczność rolnicza

Mury, które odnaleziono na miejscu wykopalisk, podsuwają ideę, że w Zanoah prężnie uprawiano rolę na zboczach wzgórz. Odnalezione tam duże białe kamienie były na przestrzeni wieków zmywane przez deszcze, aż w końcu znalazły się u podnóża wzgórza. Kamienie według archeologów miały być budulcem ścian, które utrzymywały pożądany kształt pól na wzgórzu.

Duża liczba znalezisk archeologicznych w okolicy sugeruje, że prawdopodobnie Zanoah było w starożytności niezwykle ważnym ośrodkiem miejskim na terenie tzw. Ziemi Obiecanej.