TikTok rozpowszechnia kolejny pomysł na rewolucyjny trening, dzięki któremu można schudnąć w łatwy sposób.

12-3-30. O co chodzi w tym trendzie?

Jeszcze niedawno na TikToku zawrzało od wyzwania 12-3-30 na bieżni, które obiecywało spalać tłuszcz przy niewielkim wysiłku. Polega ono na 30-minutowym marszu z 12 proc. nachyleniem bieżni i prędkością 3 mil na godzinę (ok. 4,8 km/h). Metoda ta spopularyzowana była przez Lauren Giraldo i obiecywała mniejsze obciążenie stawów niż przy tradycyjnym biegu.

Naukowcy postanowili ustalić, ile kalorii spala ten styl ćwiczeń oraz co jako paliwo wykorzystuje organizm podczas treningu. W badaniu wzięło udział 16 młodych dorosłych, których podzielono na dwie grupy: jedną, korzystającą z metody 12-3-30 i drugą z treningiem biegu w tempie dobranym przez samych uczestników przez około 20-25 minut. Oba treningi dostosowano tak, by spalały taką samą ilość kalorii.

Badacze odkryli, że ćwiczenie 12-3-30 wymaga więcej czasu niż bieganie, aby uzyskać taki sam wynik spalania kalorii. Bieganie spala około 13 kcal na minutę, a TikTokowa metoda - 10 kcal/min.

Jednak dostrzeżono istotną różnicę pomiędzy paliwem, wykorzystywanym do obu tych czynności. W metodzie 12-3-30 aż 41 proc. energii pochodziło z tłuszczu, w porównaniu z 33 proc. podczas biegania, które opierało się w większym stopniu na węglowodanach.

Pomimo tego bieganie wydaje się lepszym wyborem, gdy dysponujesz małą ilością czasu i chcesz spalić większą liczbę kalorii. Jeśli jednak zależy ci na lżejszym treningu, bez tak wielkiego obciążenia stawów, metoda 12-3-30 może okazać się skuteczna.

Nowy trend fitness. 6-6-6

Najnowsza wersja ćwiczeń na TikToku o tajemniczej nazwie 6-6-6 podbija internet. Aby ją wypróbować, zacznij od spokojnej, 6-minutowej rozgrzewki, a następnie przejdź do szybkiego marszu przez 60 minut. Na koniec zrób sześć minut wyciszenia, aby organizm powrócił do stanu spoczynku. Te ćwiczenia często wykonuje się o 6 rano lub wieczorem, jednak nie jest to wymóg - ćwicz wtedy, kiedy jest ci najlepiej.

Metoda bieżni 12-3-30 pozwala spalić więcej tłuszczu, a 6-6-6 kładzie nacisk na regularność, a nie intensywność. Ćwiczenia o tempie szybkiego marszu pozwalają spalić nawet 65 proc. kalorii pochodzących z tłuszczu, co sprawia, że nowa metoda jest efektywna przy stosunkowo niskim ryzyku przeforsowania się.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) apeluje, że należy ćwiczyć minimum 150 minut umiarkowanie lub 75 minut intensywnie tygodniowo. Można to podzielić na parę sesji, np. parę godzinnych marszów.

Eksperci podkreślają, że jakikolwiek trening wybierzesz, najważniejsza jest systematyczność. Należy także pamiętać o odpowiednich butach i dobrej postawie ciała.

Wydrukować sobie dom. Fenomen 3D w budownictwie Przemysław Białkowski INTERIA.PL