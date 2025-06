Powód? Hashtag, który miał być niewinnym zbiorem filmików o diecie i ćwiczeniach, okazał się siedliskiem treści promujących aniezdrowe podejście do ciała, obsesję na punkcie wagi i gloryfikację skrajnej szczupłości. Pod tagiem #skinnytok znaleźć można było filmy typu "co jem w ciągu dnia" z ekstremalnie niską liczbą kalorii, intensywne plany treningowe oraz porady, jak "przyspieszyć metabolizm" , często bez kontekstu zdrowotnego i z pominięciem zaleceń specjalistów.

Choć na pierwszy rzut oka treści te mogły przypominać popularną "fitspirację", eksperci podkreślają, że często były to po prostu niepokojące treści promujące zaburzenia odżywiania i niezdrowy kult ciała . Organizacja National Alliance for Eating Disorders zauważa, że takie treści często "gloryfikują chudość i demonizują przyrost masy ciała", prowadząc młodych użytkowników w stronę niebezpiecznych nawyków i zaburzonego postrzegania własnego ciała.

Co dalej po blokadzie?

Od teraz użytkownicy, którzy spróbują wyszukać #skinnytok, zostaną przekierowani do zasobów wspierających zdrowie psychiczne i informacji od ekspertów. To element szerszej strategii TikToka, który zapowiada regularne przeglądy systemów bezpieczeństwa i większe zaangażowanie w walkę z toksycznymi trendami. Tom Quinn z brytyjskiej organizacji Beat, zajmującej się pomocą osobom z zaburzeniami odżywiania, pochwalił decyzję TikToka, ale jednocześnie zastrzegł, że to nie koniec walki: