Unithiol jest lekiem stosowanym od dawna w terapii zatrucia metalami ciężkimi. Teraz okazuje się, że może mieć nowe zastosowanie. Badania na myszach sugerują, że może on blokować te szkodliwe białka, usuwając cynk.

Przeprowadzono również badanie w Kenii na 175 ochotnikach, z czego 64 otrzymało badany lek. Nie wystąpiły u nich żadne poważne skutki uboczne, co daje nadzieję na rozwój tej alternatywy dla surowicy. Może to być także przydatne jako początkowe leczenie, kiedy pacjent będzie w trakcie przejazdu do szpitala w celu dalszego leczenia.