Rekordowo dokładne zdjęcia rozbłysków słonecznych i pętli koronalnych

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Teleskop Słoneczny Daniela K. Inouye (DKIST) uchwycili obrazy rozbłysku klasy X1.3 z rozdzielczością, jakiej nigdy wcześniej nie udało się osiągnąć. To odkrycie może pozwolić na lepsze zrozumienie magnetycznej architektury Słońca i znacząco poprawić prognozowanie tzw. pogody kosmicznej, czyli zjawisk, które mają bezpośredni wpływ na ziemską infrastrukturę.

Te obrazy Słońca zachwycają nie tylko astronomów. Nigdy wcześniej takich nie widzieliśmy
Te obrazy Słońca zachwycają nie tylko astronomów. Nigdy wcześniej takich nie widzieliśmyNSF/NSO/AURAdomena publiczna

Podczas rozbłysku z 8 sierpnia 2024 r. teleskop DKIST uchwycił m.in. ultracienkie pętle koronalne, mające średnio 48 km, a w niektórych przypadkach zaledwie 21 km szerokości - to najmniejsze struktury tego typu kiedykolwiek sfotografowane na Słońcu.

Przełom technologiczny teleskopu DKIST

Wyjaśnijmy, że pętle koronalne to łuki plazmy, które podążają za liniami pola magnetycznego. Odgrywają kluczową rolę w procesie rozbłysków i wyrzutów masy słonecznej, które mogą prowadzić do burz geomagnetycznych, zagrażających satelitom, sieciom energetycznym i komunikacji radiowej.

Przed Inouye mogliśmy jedynie spekulować, jak wyglądają takie struktury w mikroskali. Teraz widzimy je bezpośrednio
podkreśla Cole Tamburri, główny autor badania i doktorant Uniwersytetu Kolorado w Boulder.

Od teorii do potwierdzenia

Sekret sukcesu DKIST tkwi w niespotykanej rozdzielczości instrumentu VBI (Visible Broadband Imager), dostrojonego do długości fali H-alfa (656,28 nm). Kamera jest w stanie rozróżniać szczegóły wielkości 24 km, co stanowi ponad 2,5-krotną poprawę w stosunku do najlepszego dotychczas teleskopu słonecznego. "Jedno to wiedzieć, że teleskop teoretycznie może coś zobaczyć, a drugie faktycznie to zobaczyć. To ekscytujące" - dodaje Maria Kazachenko, współautorka pracy i badaczka NSO.

Od lat przypuszczano, że szerokość pętli koronalnych mieści się w przedziale 10-100 km, ale brakowało możliwości obserwacyjnych, aby to udowodnić. Teraz naukowcy nie tylko potwierdzają te prognozy, lecz także zyskują narzędzie do badania ich kształtu, ewolucji i miejsc, w których dochodzi do rekoneksji magnetycznej, czyli procesu napędzającego rozbłyski. Jak podsumowuje Tamburri, to moment przełomowy w fizyce Słońca, bo po raz pierwszy widzimy naszą gwiazdę w skali, w której naprawdę funkcjonuje:

Być może patrzymy właśnie na elementarne cegiełki słonecznych rozbłysków. To tak, jakby zamiast oglądać las z daleka, nagle móc zobaczyć każdy pojedynczy pień
komentuje Tamburri.

Badanie zostało opisane w czasopiśmie The Astrophysical Journal Letters pod tytułem "Unveiling Unprecedented Fine Structure in Coronal Flare Loops with the DKIST".

Zobacz również:

Program Akceleracyjny SpaceTech. Wsparcie dla polskiej branży kosmicznej.
Nauka

Program Akceleracyjny SpaceTech. Wsparcie dla polskiej branży kosmicznej

Dawid Długosz
Dawid Długosz
    ''Wydarzenia'': Niebezpieczny internetowy challenge. Dzieci jeżdżą 70 km/h hulajnogamiPolsat NewsPolsat News
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze