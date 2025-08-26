Podczas rozbłysku z 8 sierpnia 2024 r. teleskop DKIST uchwycił m.in. ultracienkie pętle koronalne, mające średnio 48 km, a w niektórych przypadkach zaledwie 21 km szerokości - to najmniejsze struktury tego typu kiedykolwiek sfotografowane na Słońcu.

Przełom technologiczny teleskopu DKIST

Wyjaśnijmy, że pętle koronalne to łuki plazmy, które podążają za liniami pola magnetycznego. Odgrywają kluczową rolę w procesie rozbłysków i wyrzutów masy słonecznej, które mogą prowadzić do burz geomagnetycznych, zagrażających satelitom, sieciom energetycznym i komunikacji radiowej.

Przed Inouye mogliśmy jedynie spekulować, jak wyglądają takie struktury w mikroskali. Teraz widzimy je bezpośrednio

Rozwiń

Od teorii do potwierdzenia

Sekret sukcesu DKIST tkwi w niespotykanej rozdzielczości instrumentu VBI (Visible Broadband Imager), dostrojonego do długości fali H-alfa (656,28 nm). Kamera jest w stanie rozróżniać szczegóły wielkości 24 km, co stanowi ponad 2,5-krotną poprawę w stosunku do najlepszego dotychczas teleskopu słonecznego. "Jedno to wiedzieć, że teleskop teoretycznie może coś zobaczyć, a drugie faktycznie to zobaczyć. To ekscytujące" - dodaje Maria Kazachenko, współautorka pracy i badaczka NSO.

Od lat przypuszczano, że szerokość pętli koronalnych mieści się w przedziale 10-100 km, ale brakowało możliwości obserwacyjnych, aby to udowodnić. Teraz naukowcy nie tylko potwierdzają te prognozy, lecz także zyskują narzędzie do badania ich kształtu, ewolucji i miejsc, w których dochodzi do rekoneksji magnetycznej, czyli procesu napędzającego rozbłyski. Jak podsumowuje Tamburri, to moment przełomowy w fizyce Słońca, bo po raz pierwszy widzimy naszą gwiazdę w skali, w której naprawdę funkcjonuje:

Być może patrzymy właśnie na elementarne cegiełki słonecznych rozbłysków. To tak, jakby zamiast oglądać las z daleka, nagle móc zobaczyć każdy pojedynczy pień

Badanie zostało opisane w czasopiśmie The Astrophysical Journal Letters pod tytułem "Unveiling Unprecedented Fine Structure in Coronal Flare Loops with the DKIST".

''Wydarzenia'': Niebezpieczny internetowy challenge. Dzieci jeżdżą 70 km/h hulajnogami Polsat News Polsat News