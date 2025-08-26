Program Akceleracyjny SpaceTech. Wsparcie dla polskiej branży kosmicznej.

Sektor kosmiczny rozwija się w szybkim tempie i dotyczy to także lokalnych firm, które odgrywają coraz większe znaczenie na rynku europejskim, ale wkrótce również światowym. Padły nawet pomysły, aby przedsiębiorstwa z Polski mogły wziąć udział w budowie nowej stacji kosmicznej Axiom Space, która w przyszłości może zastąpić wysłużoną placówkę ISS.

Program Akceleracyjny SpaceTech dla polskich przedsiębiorców z branży kosmicznej

Program Akceleracyjny SpaceTech to wspólna inicjatywa Spółki Akces NCBR we współpracy z Polską Agencją Kosmiczną (POLSA) i Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP). W jego ramach polscy przedsiębiorcy z branży kosmicznej mogą liczyć na wsparcie, co pozwoli na budowanie i wdrażanie technologii kosmicznych.

Uruchomienie naboru wniosków do Programu Akceleracyjnego SpaceTech zbiegło się z wizytą w Polsce Kama Ghaffariana, prezesa i założyciela Axiom Space oraz X-energy. Inicjatywa wystartowała 25 sierpnia i od tego dnia chętni przedsiębiorcy mogą wnioskować o wsparcie.

W ramach programu wsparcia zakwalifikowane firmy mogą liczyć na różne formy pomocy. Są to:

bezzwrotny grant finansowy w kwocie do 300 tys. złotych

mentoring o wartości do 100 tys. złotych ze strony specjalistów z sektora kosmicznego, za które będą odpowiadać m.in. POLSA i ARP

wsparcie w zakresie przygotowania do komercjalizacji produktów i usług

Chcemy wesprzeć innowacje, które znajdą zastosowanie w przestrzeni kosmicznej, jak i na Ziemi. Zdajemy sobie sprawę, że technologie kosmiczne są jednym z kluczowych kierunków rozwoju gospodarek, dlatego przeprowadzenie Programu SpaceTech z pewnością przyniesie wiele korzyści

Warto dodać, że wspomniane korzyści dotyczą różnych gałęzi gospodarki. Inwestycje w projekty kosmiczne znajdują później zastosowanie na Ziemi.

Polskie firmy z sektora kosmicznego odnoszą coraz większe sukcesy

Polski sektor kosmiczny odgrywa coraz większe znaczenie w Europie. Zwieńczeniem tych sukcesów z pewnością była misja polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, którą zorganizowało Axiom Space.

Innym przykładem sukcesu polskich firm kosmicznych może być projekt konstelacji satelitów CAMILA, za którym ukrywa się konsorcjum składające się z Creotech Instruments, KP Labs, Scanway oraz Eycore. Program Narodowy Projektu Obserwacji Ziemi powstaje w ramach umowy podpisanej jesienią 2023 r. między Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Europejską Agencją Kosmiczną.

"Wydarzenia": Przepłynęli 2,5 tysiąca mil morskich Polsat News Polsat News