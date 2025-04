Eycore z ważną rolą w budowie konstelacji satelitów CAMILA.

CAMILA (skrót od Country Awareness Mission in Land Analysis) to Program Narodowy Projektu Obserwacji Ziemi, który powstaje w ramach umowy podpisanej między Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Europejską Agencją Kosmiczną, co miało miejsce jesienią 2023 r. W trakcie III Konferencji Bezpieczeństwa ESA podpisano ważną umowę na stworzenie konstelacji z Creotech Instruments S.A. Dla polskiego sektora kosmicznego to ogromne wyzwanie, ale również szansa.