Polski satelita od roku w kosmosie. Okrążył Ziemię tysiące razy

Intuition-1 to polski satelita KP Labs, który znajduje się na orbicie od ponad roku. Został wystrzelony w kosmos 11 listopada 2023 r. Do tej pory okrążył Ziemię blisko 5,5 tys. razy. Satelita demonstracyjny Polaków służy do obrazowania planety i jest w stanie przetwarzać dane bezpośrednio na orbicie.

Zdjęcie Intuition-1. Polski satelita okrążył Ziemię ponad 5 tys. razy. / KP LABS / materiały prasowe