Marzysz o własnym kawałku ziemi? Jest oferta sprzedaży wyspy

Marzenie o posiadaniu własnego kawałka lądu może właśnie stać się rzeczywistością - ze względu na ofertę, która umożliwia zakup kawałka Szkocji. Pojawiła się bowiem wyjątkowa okazja, by nabyć malowniczą wyspę - w cenie domu. Obejmujący ok. 12 hektarów obszar położony jest w regionie szkockich Highlands, na wodach Loch Sunart, u zachodnich wybrzeży Szkocji.

Ta część Wielkiej Brytanii to pełne spokoju i niezwykłych krajobrazów rejony, a wyspa może być miejsce oferującym poczucie wolności - wydaje się, że to idealna propozycja dla tych, którzy szukają czegoś naprawdę wyjątkowego. Ale czy na pewno? Co jeszcze się wiąże z takim zakupem?

Kup sobie wyspę w cenie domu. Oferta wzbudza emocje

Wystawiona na sprzedaż wyspa Eilean Mòr (Wielka Wyspa) leży w pobliżu Półwyspu Ardnamurchan, jednego z najbardziej odległych i dziewiczych regionów Wielkiej Brytanii. Dostęp do wyspy jest nieco utrudniony - można się tam dostać tylko łodzią, ewentualnie podczas odpływu pieszo przez groblę. Ten obejmujący ok. 12 hektarów teren składa się z lasów, zatoczek i plaż. To doskonałe miejsce do obserwacji ptaków. W niedalekiej odległości jest wioska Strontian, gdzie można znaleźć sklepy. Blisko są też różne szlaki pozwalające na zwiedzanie atrakcji tego obszaru Szkocji.

Wyspa jest wystawiona na sprzedaż od 2024 r., a teraz jej cena spadła - z 325 tys. funtów do 275 tys. funtów. W przeliczeniu po obecnym kursie - to ok. 1,3 mln zł. Zgodnie z ustaleniami brytyjskich mediów, tyle średnio kosztują domy w Wielkiej Brytanii. Na takie kwoty opiewają też niektóre ceny działek z domami w Polsce. Jaki jest kruczek?

Wyspa Eilean Mòr w Szkocji. Piękno natury i brak infrastruktury

Ta bezludna wyspa nie posiada żadnej infrastruktury. W dodatku to część obszaru o szczególnym znaczeniu naukowym oraz ochrony przyrody.

- Chociaż Eilean Mòr jest dziś niezamieszkana, jej historia jest głęboko spleciona z otaczającym regionem. Eilean Mòr to spokojna ucieczka dla tych, którzy pragną odkryć surowe krajobrazy Szkocji i bogate dziedzictwo - podaje "Bell Ingram", pośrednik sprzedaży wyspy.

Agent "Bell Ingram" zaznacza, że teren nie jest objęty żadną formą pozwolenia na budowę. Wyspa jako część Sunart (SSSI) oraz Specjalnego Obszaru Ochrony Przyrody Sunart (SAC) nie może być swobodnie adaptowana pod potrzeby nabywcy - zabudowa podlega ścisłym regulacjom. Wykluczone są np. pokaźne wille, lądowiska dla helikopterów i inne obszerne i zaawansowane inwestycje. Pozostaje tu więc wybór - święty spokój z dala od reszty świata, ale w skromnych warunkach, lub odpuszczenie zakupu wyspy i wznoszenie wielkich gmachów gdzie indziej.

