Teraz podwodni archeolodzy z North of Scotland Archaeological Society (NOSAS) i Nautical Archaeology Society przebadają jezioro Achilty w szkockich Highlands. Stwierdzono, że w jego odmętach mogą się znajdować ślady po społecznościach żyjących tu wieki temu. Jezioro Achilty jest dość głębokie - miejscami głębia sięga ponad 35 metrów - a jego dno jest bardzo nieregularne. Na jego powierzchni widać natomiast zarys małej wyspy. Jest ona bardzo nietypowa. Właśnie to miejsce jest celem badaczy.

Badacze skupią się na tym punkcie, bo uznali go za potencjalną osadę sprzed wieków . Nurkowie zrobili już wstępne plany części nawodnej i podwodnej, a wkrótce wrócą w to miejsce przeprowadzić bardziej szczegółowe analizy. Taką wyspę określa się jako kranog. Takie sztuczne wyspy były budowane tysiące lat temu na jeziorach Irlandii i Szkocji - niekiedy z wykorzystaniem naturalnie występujących skrawków lądu i skał, a niekiedy od podstaw, dzięki kamieniom i rusztowaniom z drewna.

Dzięki dużemu odkryciu nurka Chrisa Murraya z 2012 r. udało się dowiedzieć o takich wyspach więcej. Między innymi zmieniło się datowanie - okazało się, że takie wyspy wznoszono już nawet ok. 6 tysięcy lat temu - i były one prężnie eksploatowane także w średniowieczu. Na niektórych odnaleziono ślady całorocznego zasiedlenia, a na innych dowody obrzędów związanych z kultem. Czego spodziewają się naukowcy po dalszych badaniach wyspy na Loch Achilty?

Dr Helen Spencer, kierownik badań w Society of Antiquaries of Scotland, powiedziała, że kranogi to prawdziwe skarbnice dowodów na to, że w przeszłości na tych terenach kwitło życie. Próbki pobrane już z konstrukcji na jeziorze Achilty wskazują na 1060 i 1359 r. n.e., co pokazuje, że wyspa najpewniej powstała w średniowieczu i budowano na niej przez setki lat. To tym bardziej ciekawe, że z prawie 3 tys. takich wysp odnalezionych w Irlandii i Szkocji, rzadko która pochodzi ze średniowiecza - raczej w późniejszych wiekach wykorzystywano istniejące już wcześniej założenia.