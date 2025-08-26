Filmy i seriale w SkyShowtime we wrześniu. Nowości i wyczekiwane kontynuacje

Koniec okresu wakacyjnego, czas wracać do codziennych obowiązków, ale to nie oznacza, że nie można zrobić sobie chwili przerwy na coś przyjemnego - na przykład film czy serial. Tu z pomocą przychodzą serwisy streamingowe, jak choćby SkyShowtime - wrzesniowe propozycje wyglądają tu wyjątkowo ciekawie!

Po gorącym lecie widzowie mogą liczyć na gorące nowości - od powrotów kultowych produkcji, przez świeże serialowe hity, aż po kinowe perełki nagradzane na światowych festiwalach. Oto co ma w ofercie dla subskrybentów SkyShowtime na wrzesień 2025.

"Tulsa King", "Atomic" i nowy Dexter. Jest co oglądać w SkyShowtime

Wrzesień upłynie pod znakiem nowych sezonów takich serialowych hitów jak "Tulsa King" i "Mr. Bigstuff". W trzecim sezonie "Tulsa King" imperium Dwighta rośnie, co ściąga na niego nowych wrogów. Bohater musi zmierzyć się z potężnym klanem Dunmire i walczyć o przetrwanie swojego imperium oraz bezpieczeństwo rodziny. W serialu występują m.in. Sylvester Stallone, Martin Starr, Annabella Sciorra i Samuel L. Jackson. "Mr. Bigstuff" to natomiast komediowy serial o dwóch skłóconych braciach, w których role wcielają się (Ryan Sampso i Danny Dyer. Perfekcjonista Glen i buntowniczy Lee zostają ponownie połączeni przez los, co prowadzi do zabawnych i pełnych napięcia sytuacji w rodzinie.

W serialu "Tulsa King" pojawia się cała plejada gwiazd. SkyShowtime materiały prasowe

Wrzesień to także czas wielkiego powrotu Dextera w "Zmartwychwstaniu". Akcja nowego sezonu zaczyna się kilka tygodni po tym, jak Dexter (Michael C. Hall) zostaje postrzelony przez syna. Budzi się ze śpiączki i odkrywa, że Harrison zniknął. Rusza do Nowego Jorku, by go odnaleźć, ale na jego trop wpada detektyw Batista (David Zayas). Ojciec i syn muszą zmierzyć się z własnymi demonami i przeszłością, która nie daje o sobie zapomnieć. W serialu występują także Uma Thurman i Peter Dinklage.

Jest Dexter, są emocje. W nowym serialu bohater będzie musiał się zmierzyć z demonami przeszłości. SkyShowtime materiały prasowe

Pierwszy jesienny miesiąc to również moment emisji zaskakującej historii - "Atomic". Nowy serial opowiada o Maxie (Alfie Allen) - handlarzu narkotyków, i Mohammedzie (Shazad Latif) - mężczyźnie uciekającym przed wyrokiem śmierci. Ich drogi krzyżują się na libijskiej pustyni, gdzie wplątują się w spisek związany z przemytem... uranu potrzebnego do budowy bomby atomowej. Max i Mohammed muszą zdecydować, czy ratować siebie, czy ocalić ludzkość.

Atomic to zupełna nowość. Serial zapowiada się bardzo emocjonująco. SkyShowtime materiały prasowe

"Glina", "Brutalista" i inne smaczki. SkyShowtime kusi zapowiedziami

Na dobry początek platforma przygotowała też niespodziankę dla fanów mocnych wrażeń - jeszcze pod koniec sierpnia w SkyShowtime udostępnione zostaną bowiem dwa pierwsze sezony legendarnej polskiej produkcji "Glina" Władysława Pasikowskiego. Serial z Jerzym Radziwiłowiczem, Maciejem Stuhrem i Jackiem Braciakiem w rolach głównych uprzyjemni czas w oczekiwaniu na kontynuację historii, którą jeszcze w tym roku będzie można obejrzeć w SkyShowtime.

Wrzesień w SkyShowtime to także czas premier filmowych, wśród których wyróżniają się thriller "The Critic", gdzie w rolę tytułowego krytyka wciela się Ian McKellen, oscarowy "Brutalista", w którym główną rolę gra Adrien Brody, a poza tym thriller "September 5", horrir "Nosferatu" oraz familijny "Dog Man".

W dodatku we wrześniu doczekamy się finałowych odcinków hitów takich seriali jak "Poker Face" i "Star Trek: Nieznane nowe światy".

Kinowy hit obsypany Oscarami "The Brutalist" pojawi się już we wrześniu wyłącznie w SkyShowtime. SkyShowtime materiały prasowe

Premiery SkyShowtime na wrzesień 2025

Serialowe nowości i powroty

Mr. Bigstuff, sezon 2 - od 29 sierpnia (wszystkie odcinki)

Dexter: Zmartwychwstanie, sezon 1 - od 12 września (2 odcinki na start, kolejne co tydzień)

Tulsa King, sezon 3 - od 25 września (odcinki co tydzień)

Atomic, sezon 1 - od 26 września (2 odcinki na start, kolejne co tydzień)

Kontynuacje seriali (emisja nowych odcinków)

Poker Face, sezon 2 - nowe odcinki w czwartki, finał 18 września

Star Trek: Strange New Worlds, sezon 3 - nowe odcinki w poniedziałki, finał 29 września

Suits LA (W garniturach: Los Angeles) - nowe odcinki w czwartki, finał 6 listopada

Filmy

The Critic - od 13 września

Brutalista - od 16 września

September 5 - od 17 września

Nosferatu - od 22 września

Dog Man - od 29 września.

