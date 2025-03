Nie jest bowiem wymagany żaden depozyt jako zaliczka na zabezpieczenie zrujnowanego domu i jedyne, czego potrzebują lokalne władze, to zobowiązanie do jego odnowienia . Od rozpoczęcia programu w 2022 roku sprzedano już sześć domów, głównie Włochom, a w ciągu najbliższych kilku tygodni do sprzedaży trafi kolejna pula nieruchomości - jedna z kilku planowanych.

Jak podkreśla burmistrz Gilberto Petrucci, oferowane budynki to głównie stare domy, niektóre sięgające epoki średniowiecza i renesansu. Wśród sprzedanych ostatnio nieruchomości znalazły się również dwie z początku XX wieku. Domy mają od dwóch do trzech kondygnacji, a ich powierzchnia waha się od ok. 70 do 120 m².