Chiny intensyfikują prace nad nową generacją strategicznych samolotów transportowych, które mają stanowić przełom w porównaniu do istniejących modeli, takich jak Y-20. Według informacji opublikowanych przez Defense Blog, ten ambitny projekt zakłada znaczące ulepszenia w zakresie nośności, zasięgu i efektywności operacyjnej.

Samolot ma być zaprojektowany z myślą o potrzebach nowoczesnej armii, umożliwiając szybki transport ciężkiego sprzętu i personelu na duże odległości. Ta inicjatywa podkreśla rosnące aspiracje Pekinu w dziedzinie lotnictwa wojskowego, gdzie innowacje mają zapewnić przewagę strategiczną w regionach o trudnym terenie, takich jak Tybet czy Azja Środkowa. Nie bez znaczenia jest też możliwość zaopatrywania spornych wysp na Morzu Południowochińskim.

Chiny budują największy samolot na świecie

Kluczowe parametry techniczne nowego samolotu robią wrażenie. Według koncepcji, ma on przewozić do 120 ton ładunku przy maksymalnej masie startowej wynoszącej około 470 ton. Zasięg lotu z pełnym obciążeniem bez konieczności tankowania w powietrzu wynosić ma 6500 km, co pozwala na operacje na skalę kontynentalną.

Prędkość przelotowa ma oscylować wokół 1000 km/h, co czynić go będzie jednym z najszybszych w swojej klasie. Silniki o podstawowym ciągu 370 kN będą montowane na skrzydłach. Badania wskazują, że wersje o ciągu 350-369 kN mogą zapewnić lepszą efektywność paliwową bez kompromisów w kluczowych parametrach wydajności.

Chińska armia chce transportować na ogromną skalę

Konstrukcja samolotu obejmuje zintegrowany kadłub i skrzydła, ogon w kształcie litery V oraz zmodyfikowane usterzenie, co poprawia stabilność i aerodynamikę. Pod względem prędkości przelotowej i wydajności aerodynamicznej, nowy model przewyższa amerykański C-5A oraz ukraiński An-124 "Rusłan", który jest obecnie największym samolotem transportowym świata, zdolnym do przewozu ładunków o masie do 150 ton.

Mimo to chiński projekt skupia się na optymalizacji, oferując jeszcze lepsze parametry w zakresie prędkości i zużycia paliwa, co na dłuższą metę może zmienić dynamikę globalnej logistyki wojskowej. Samolot jest przystosowany do startu z pasów o długości zaledwie 2600 m przy pełnym załadunku, a także do operacji na wysokościach do 4000 m z zmniejszoną masą, co jest kluczowe dla misji w górzystych regionach.

Przedział ładunkowy o wysokości 5 m, długości ponad 21 m i powierzchni przekraczającej 170 metrów kwadratowych umożliwia transport do 117 sztuk sprzętu lub ponad 300 żołnierzy. Dodatkowo, konstrukcja pozwala na lądowanie z przeciążeniem do 3g, co zwiększa jego wszechstronność w warunkach bojowych i podkreśla zaawansowanie technologiczne chińskiego programu lotniczego. Eksperci nie kryją, że ta maszyna ma również pomóc w wojnie o Tajwan, która może stać się faktem w ciągu najbliższych 2 lat.

