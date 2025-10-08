2 litry zamiast 100 ml. Kolejne lotniska bez ograniczeń na płyny

Jacek Waśkiel

Na części europejskich lotnisk zniesiono jedno z najbardziej uciążliwych ograniczeń dla podróżnych, czyli limit 100 ml płynów w bagażu podręcznym. Dzięki nowoczesnym skanerom 3D można przewozić do dwóch litrów w jednej butelce bez konieczności jej przelewania czy pakowania w inne pojemniki. Nowe zasady obowiązują już w kilku krajach Europy i stopniowo wprowadzane są także w Polsce.

Europejskie lotniska zmieniają zasady przewozu płynów. W tych miejscach butelki zostają w bagażu.
Europejskie lotniska zmieniają zasady przewozu płynów. W tych miejscach butelki zostają w bagażu.PIOTR JEDZURA/REPORTEREast News

Spis treści:

  1. 2 litry zamiast 100 ml. Lotniska w Europie, które zniosły ograniczenie na płyny
  2. Jakich zasad trzeba przestrzegać na lotnisku?

2 litry zamiast 100 ml. Lotniska w Europie, które zniosły ograniczenie na płyny

Nowe przepisy dotyczące przewozu płynów w bagażu podręcznym to największa zmiana w unijnym systemie bezpieczeństwa lotniczego od blisko dwóch dekad. Ograniczenie do 100 ml wprowadzono w 2006 roku ze względu na możliwość wykorzystania ciekłych materiałów wybuchowych. Przez lata reguła ta, ujęta w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2015/1998, obowiązywała we wszystkich krajach Unii Europejskiej i w wielu państwach poza nią. W 2025 roku zasady zaczęły się jednak zmieniać - Komisja dopuściła możliwość stosowania nowych skanerów CT/C3, które potrafią tworzyć trójwymiarowe obrazy zawartości bagażu, dokładnie analizując strukturę i gęstość przewożonych substancji. Po certyfikacji tych urządzeń lotniska mogą samodzielnie znosić limit 100 ml i wprowadzać nowy, znacznie wyższy próg (do 2 litrów na pojemnik).

Lotniska, które zniosły limit 100 ml:

  • Irlandia - Dublin Airport (oba terminale) umożliwia przewóz do 2 litrów płynów, bez konieczności wyjmowania kosmetyków czy elektroniki z bagażu.
  • Zjednoczone Królestwo - Birmingham (BHX) i Edinburgh (EDI) zakończyły modernizację punktów kontroli i oficjalnie wdrożyły zasadę 2 litrów.
  • Włochy - Rzym Fiumicino (od 26 lipca 2025 r.), Mediolan Linate, Mediolan Malpensa (terminal 1), Bolonia i częściowo Turyn (Fast Track) - we wszystkich tych portach obowiązuje nowy limit.
  • Dania - Billund jako pierwszy duński port umożliwił wniesienie do 2 litrów płynów i rezygnację z wyjmowania elektroniki.
  • Niemcy - Frankfurt (FRA) wdraża nowe skanery etapami; część punktów kontroli już pozwala na 2 litry.
  • Malta - Malta International (MLA) całkowicie zrezygnował z ograniczenia 100 ml.
  • Litwa - w Wilnie (VNO) i Kownie (KUN) można przewozić do 2 litrów płynów w bagażu podręcznym.
  • Polska - Kraków Airport i Poznań-Ławica wprowadziły regułę 2 litrów, a kolejne porty - w tym Warszawa, Katowice i Rzeszów - przygotowują się do certyfikacji nowych urządzeń.

Decyzja Komisji Europejskiej wynika z postępu technologicznego i potrzeby usprawnienia kontroli bezpieczeństwa. Skanery CT/C3 analizują zawartość bagażu z dokładnością porównywalną do tomografii komputerowej, co pozwala lepiej wykrywać zagrożenia niż tradycyjne urządzenia rentgenowskie 2D. Dzięki temu możliwe stało się jednoczesne zwiększenie komfortu pasażerów i zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Według planów Komisji wszystkie duże porty w Unii mają być wyposażone w nowe skanery do 2026 roku. Oznacza to, że limit 100 ml wkrótce przejdzie do historii, a podróżowanie po Europie stanie się prostsze i mniej stresujące.

    Jakich zasad trzeba przestrzegać na lotnisku?

    Zasady obowiązujące na lotniskach różnią się w zależności od kraju i stopnia wdrożenia nowych technologii. Nawet tam, gdzie zainstalowano CT/C3, nadal obowiązują ogólne przepisy dotyczące bezpieczeństwa: nie wolno przewozić materiałów łatwopalnych, ostrych narzędzi ani określonych substancji chemicznych. Co więcej, niektóre porty wprowadzają zasadę 2 litrów jedynie w wybranych terminalach lub punktach kontroli.

      Podstawowe zasady organizacyjne również pozostają bez zmian. Linie lotnicze i służby bezpieczeństwa wciąż zalecają, by na lotnisku pojawić się co najmniej dwie godziny przed wylotem, a w przypadku lotów międzykontynentalnych - nawet trzy. Niezależnie od wprowadzenia nowych skanerów, personel ma prawo poprosić o dodatkową kontrolę osoby lub bagażu, jeśli system wykryje niejednoznaczny obraz.

      W krajach strefy Schengen podróże odbywają się zazwyczaj bez kontroli paszportowej, ale poza nią nadal obowiązuje obowiązek okazania dokumentów. W niektórych portach, jak Amsterdam Schiphol czy Wiedeń, działają automatyczne bramki e-gate (sprawdzają tożsamość pasażera, skanując paszport i porównując zdjęcie z kamerą), jednak nie wszyscy mogą z nich skorzystać - zależy to od obywatelstwa i rodzaju dokumentu. Zmiana przepisów o płynach nie znosi więc pozostałych etapów kontroli, a jedynie je upraszcza.

