Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły zakup nowych samolotów w czerwcu. Wybór był dokonywany pomiędzy maszynami Airbus A220 oraz Embraer 195-E2. Ostatecznie zdecydowano się na zakup tych pierwszych. Kiedy zaczną trafiać w ręce polskiego przewoźnika?

Kiedy PLL LOT otrzyma pierwszy samolot Airbus 220-300?

Odpowiedzi na to pytanie udzielił rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski, który ujawnił, że pierwszy z kilkudziesięciu samolotów Airbus 220 trafi do Polski w czerwcu 2027 roku. Maszyny będą składane w Kanadzie. Linia lotnicza obecnie jest na etapie rozpoczynania prac związanych z wprowadzeniem nowego samolotu do floty.

Zadanie jest złożone i polskie linie lotnicze czeka wiele pracy. LOT musi odpowiednio przeszkolić załogi, w tym pilotów oraz stworzyć odpowiednie zaplecze techniczne. To bowiem pierwsze Airbusy we flocie narodowego przewoźnika.

Sebastian Magadzio, który reprezentuje francuskiego producenta w Polsce przekazał, że jest to jedna z najważniejszych pozycji do zrealizowania wśród wszystkich zapisanych w podpisanym w czerwcu kontrakcie.

Rozwiń

Warto dodać, że pierwszym samolotem dostarczonym do Polski będzie Airbus 220-300, czyli większa wersja z dwóch, które zamówił PLL LOT. Druga to mniejszy wariant 220-100.

Jak ma wyglądać w środku Airbus 220 dla PLL LOT?

Airbus 220-300 to nowoczesny samolot, który pierwszy lot odbył w 2015 r. Maszyna może pomieścić 130-160 pasażerów. W środku znajdą się wygodne fotele Recaro, których produkcja będzie odbywać się w Polsce.

Kolorystyka środka ma być utrzymana w ciepłych barwach i nie zabraknie charakterystycznych dla PLL LOT granatowych akcentów.

Pasażerowie mogą liczyć na szereg udogodnień. W tym Wi-Fi, specjalne uchwyty na kubki i dla urządzeń przenośnych oraz dostęp do ładowarek o mocy 60 W, co pozwoli nie tylko naładować telefon czy tablet, ale też laptopa.

Polskie Linie Lotnicze LOT w ramach umowy podstawowej planują zakupić 40 samolotów Airbus A220.

Dodatkowe 44 maszyny mają być dostarczone po uruchomieniu lotniska CPK, co obecnie planowane jest w przyszłej dekadzie. W ramach zakupu podstawowego maszyny mają być dostarczane do Polski w latach 2027-2031.

Lasek w ''Graffiti'' o CPK: Prawdopodobnym terminem ukończenia inwestycji jest rok 2032 Polsat News Polsat News