W połowie czerwca na targach lotniczych w Paryżu został ogłoszony wynik przetargu na zakup nowych samolotów do obsługi regionalnych połączeń Polskich Linii Lotniczych LOT. Wygrał go Airbus i jego maszyna A220.

Narodowy przewoźnik w pierwszym etapie kupi 40, a docelowo - po otwarciu CPK - ma opcję na zakup 44 kolejnych maszyn.

Teraz Polskie Linie Lotnicze LOT zaprezentowały wizualizacje wnętrz samolotów A220. Kabiny odrzutowca zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej wygodzie i ergonomii. Łączą nowoczesną technologię z funkcjonalnością.

Dwie klasy podróży

Na pokładach Airbusów A220 podróżni będą mogli wybierać spośród dwóch klas - ekonomicznej i biznes.

W zależności od wersji, Airbusy w barwach LOT-u pomieszczą 125 pasażerów w modelu A220-100 oraz 149 w wariancie A220-300. Kabina w układzie foteli 2-3 w rzędzie, zapewni większą swobodę i wygodę podróży, a szerokość fotela, wynosząca 18 cali, wyróżnia go na tle innych w swojej kategorii. Ma zapewniać komfort nawet podczas dłuższych rejsów.

Wszystkie fotele zostaną wykonane przez firmę RECARO - światowego lidera w dziedzinie wyposażenia lotniczego - w fabryce w Świebodzinie.

Na pokład A220 LOT-u trafi model R2, charakteryzujący się lekką, ergonomiczną konstrukcją, zintegrowanym uchwytem na urządzenia mobilne, indywidualnym gniazdem USB-C o mocy 60 Watów przy każdym miejscu oraz praktycznym uchwytem na napoje.

Kabina Airbusa A220 maksymalnie wyciszona

Kabina pasażerska Airbusa A220 wyróżnia się wyciszeniem, które znacząco redukuje poziom hałasu w trakcie lotu.

Zastosowana technologia Airspace - znana z najnowszych modeli Airbusów - wprowadza nową jakość wnętrza dzięki większej przestronności, ergonomicznej aranżacji oraz zaawansowanemu, dynamicznemu oświetleniu LED, dostosowującemu barwę i natężenie światła do pory dnia i fazy rejsu.

Powiększone okna zapewnią dopływ naturalnego światła, pozwalając pasażerom w pełni cieszyć się panoramicznymi widokami.

Na szczególną uwagę zasługują również przestronne schowki bagażowe nad fotelami, które zaoferują największą pojemność w swojej klasie. Dzięki nim pasażerowie będą mogli znacznie szybciej schować swój bagaż, co przełoży się na sprawniejszy proces boardingu.

Docelowo przewoźnik planuje również udostępnić usługi łączności internetowej na pokładzie, umożliwiające korzystanie z komunikatorów, czy pracę w trakcie lotu.

Schowki w A220 mają zapewnić szybszy boarding. PLL LOT materiały prasowe

2 fotele z lewej, 3 fotele z prawej strony samolotu. Taki układ będzie w kabinie Airbusów A220 polskiego LOT-u. PLL LOT materiały prasowe

Fotele do lotowskich Airbusów A220 będą produkowane w fabryce RECARO w Świebodzinie. PLL LOT materiały prasowe

Kabina samolotu ma być doskonale wyciszona, co ma zapewnić większy komfort podróży. PLL LOT materiały prasowe

