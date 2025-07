Pierwszy zmodernizowany Boeing LOT-u zostanie oddany do użytku pasażerów już w styczniu 2026 roku. Do marca 2026 przewoźnik planuje zmodernizować 3 kolejne Dreamlinery - podaje portal Fly4Free.

We flocie polskiego przewoźnika znajduje się wiele wąskopokładowych Boeingów 737 kursujących na krótkich trasach np. z Polski do Madrytu, Barcelony, Brukseli, Londynu, a także na trasach średniodystansowych np. do Dubaju.

Planowana modernizacja samolotów LOT ma obejmować szerokopokładowe Boeingi 787-8 i 787-9 kursujące na trasach międzykontynentalnych np. do Nowego Jorku, Tokio, Bombaju czy Seulu.