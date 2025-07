Najwyższa odnotowana temperatura w Japonii wyniosła 41,2 °C i zarejestrowano ją we środę 30 lipca 2025 w mieście Tamba w prefekturze Hyōgo, na wyspie Honsiu. Rekord potwierdziła oficjalnie Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA). Wcześniej rekord należał do miasta Kumagaya w prefekturze Saitama, gdzie w 2018 zarejestrowano 41,1 °C. Tyle samo pokazały termometry również w Hamamatsu w prefekturze Shizuoka w 2020 roku.

"Władze apelują do ludzi, aby pozostawali w chłodnym otoczeniu w miarę możliwości, spożywali dużo wody i soli oraz regularnie odpoczywali, kiedy pracują na zewnątrz" - donosi NHK World-Japan. Nie wszystkie osoby stosują się do zaleceń służb i z powodu udaru lub wyczerpania cieplnego co roku umiera tam więcej ludzi. Jeszcze około 20 lat temu takich zgonów było około 100 rocznie. W 2022 roku liczba wzrosłą do ponad 1500, a w 2024 - do ponad 2000. W lipcu zeszłego roku z powodu gorąca zmarło 120 osób, najczęściej w pomieszczeniach pozbawionych klimatyzacji.