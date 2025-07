Film ukazuje płonące szczątki rosyjskiego stanowiska, a według strony ukraińskiej, zniszczenia te są wynikiem uderzenia rosyjskiej bomby kierowanej. To kolejny przykład chaotycznych działań na polu bitwy, gdzie precyzja i skuteczność rosyjskich operacji wojskowych często pozostawiają wiele do życzenia.

Na opublikowanym nagraniu szczególną uwagę zwraca fragment korpusu starej, poradzieckiej bomby grawitacyjnej FAB, która nie eksplodowała od razu po uderzeniu. Tego typu uzbrojenie, choć przestarzałe, wciąż jest wykorzystywane przez rosyjskie siły zbrojne, co świadczy o problemach z zaopatrzeniem w nowoczesny sprzęt.

Niewybuch bomby stał się jednak celem dla ukraińskich operatorów dronów, którzy wykorzystali sytuację, by zadać dodatkowe straty przeciwnikowi. Ukraiński dron FPV, precyzyjnie sterowany, zdetonował szczątki bomby, co doprowadziło do widowiskowej eksplozji, uwiecznionej na filmie.