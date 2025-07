Belgia rusza po polską broń

Minister obrony Belgii Theo Francken poinformował na platformie X, że proces pozyskiwania wyrzutni PPZR Piorun dla armii belgijskiej przebiega zgodnie z planem. Przypomnijmy, że w maju Francken odwiedził zakłady Mesko produkujące Pioruny w Skarżysku Kamiennej. Tam podpisano umowę ramową na możliwą sprzedaż dla Belgii 200-300 zestawów Piorunów.

Teraz minister Francken poinformował, że podpisał wniosek budżetowy na zakup pocisków Piorunów. Oznacza to, że zbliża się umowa wykonawcza na tę broń. Ma opiewać na 137 mln euro, a jej przedmiotem ma być 40 zestawów wyrzutni oraz nieokreślona liczba setek pocisków. Co ciekawe, polskie Pioruny mają trafić do Pułku Operacji Specjalnych, czyli podstawowej jednostki spadochroniarzy armii belgijskiej.

PPZR Piorun. Obrona przeciwlotnicza po polsku

PPZR Piorun to głęboka modyfikacja wcześniejszych systemów PPZR Grom, opracowanych w latach 90. Może atakować cele powietrzne na dystansie 6,5 kilometrów i pułapie 4. Co jednak ciekawe, system naprowadzania może wykryć i namierzyć cel jeszcze poza zasięgiem rakiety, co pozwala ją wystrzelić wcześniej, przy obliczeniu, że cel wleci w promień rażenia. PPZR Piorun wykorzystuje naprowadzanie na podczerwień z odpowiednią technologią pozwalającą ominąć zakłócenia i środki obronne, jak flary.

Parametry techniczne pocisku PPZR Piorun:

Masa pocisku: 10,5 kg

Masa głowicy bojowej: 1,82 kg

Rodzaj głowicy bojowej: odłamkowo-burząca

Długość pocisku: 1,6 m

Prędkość maksymalna pocisku: 560 m/s

Polski hit branży zbrojeniowej

PPZR Piorun to największy zbrojeniowy sukces eksportowy polskiego przemysłu. Do tej pory oprócz Polski zakupiły go Litwa, Łotwa Estonia, Stany Zjednoczone, Norwegia, Gruzja, Mołdawia i Ukraina.

Bo to właśnie znakomita skuteczność Piorunów w Ukrainie stoi za sukcesem Piorunów. Tuż przed pełnoskalową inwazją Rosji, Polska zgodziła się wysłać na wschód nieokreśloną liczbę zestawów startowych oraz rakiet. W Ukrainie PPZR Piorun pokazał swoją wartość, odpowiadając za strącenie na początku konfliktu znacznej liczby samolotów, helikopterów czy dronów rosyjskiej armii. Jego ofiarą padły m.in. K-52 Aligator - najnowocześniejsze śmigłowce szturmowe Federacji Rosyjskiej czy samoloty szturmowe Su-25.

