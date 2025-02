Polska firma zbrojeniowa ogłosiła sukces. To hit sprzedażowy

Zakłady MESKO S.A pochwaliły się wyprodukowaniem aż 3000 słynnych zestawów przeciwlotniczych PPZR Piorun. Ta broń to prawdziwy hit sprzedażowy nie tylko w Europie, ale również na całym świecie. I ten fakt nie powinien dziwić, bo to łatwy w obsłudze i niezwykle skuteczny sprzęt za rozsądne pieniądze. Nie można tutaj nie wspomnieć, że Pioruny świetnie sprawdzają się w warunkach wojny w Ukrainie.

Wielokrotnie w sieci pojawiły się informacje i materiały filmowe, na których uwieczniono jak zestawy przeciwlotnicze PPZR Piorun strącały potężne rosyjskie śmigłowce KA-52 Aligator czy nawet samoloty szturmowe Su-25. Broń ta służy obecnie w armiach Gruzji, Estonii, Norwegii, Łotwy czy Stanów Zjednoczonych. Również Wojsko Polskie ma je w swoich składach. Oczywiście, na rodzimy rynek wyprodukowano ich największą ilość.

Polskie Pioruny robią prawdziwą furorę na świecie

Udana konstrukcja, wyśmienite możliwości bojowe i same pochwały od ukraińskich żołnierzy na co dzień na nich działających, to zalety, które mogą być nieocenione, gdyby jednak Rosja zdecydowała się uderzyć na kraje NATO lub nawet Polskę. Wówczas Pioruny powinny szybko zająć się czyszczeniem nieba z rosyjskich samolotów bojowych czy śmigłowców.

Od 2020 do 2023 roku produkcja Piorunów nie przekraczała 300 sztuk rocznie. Teraz się to zmieniło. Mesko podaje, że osiągnęło nawet 600 sztuk i 1000 sztuk pocisków rocznie. Renata Gruszczyńska, prezes Mesko, przyznała, że moce produkcyjne są systematycznie zwiększane, tak aby osiągnąć 1500, 1700, a następnie do ponad 2000 sztuk rocznie.

Polski Piorun zestrzelił rosyjski samolot Su-25

Co ciekawe, spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 235 milionów złotych, podczas gdy zysk netto za cały 2023 rok wynosił 59 milionów złotych, a za pierwszy kwartał 2024 roku było to 49 milionów zł. Największa ilość wyrzutni w najbliższym czasie trafi na pewno do Wojska Polskiego, ale firma chce również zacząć produkować dla innych krajów, które są tą bronią najbardziej zainteresowane, a dotychczas musiały cierpliwie czekać na swoją kolej.

Ostatni największy kontrakt zrealizowany przez Mesko dla polskiej armii na dostawę Piorunów podpisano w 2016 roku. Wówczas Mesko zobowiązało się dostarczyć 420 wyrzutni i 1300 sztuk pocisków w cenie 932 milionów złotych. — Jesteśmy dumni, że udało się wyprodukować 3000 zestawów Piorun. Dzięki swojej skuteczności Piorun jest jedną z najbardziej pożądanych rakiet na świecie. Stawiamy na rozwój zdolności produkcyjnych — przyznała Renata Gruszczyńska, prezes Mesko.

Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy (PPZR) Piorun

Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy (PPZR) Piorun to zmodernizowana wersja zestawu Grom. Warto tutaj przypomnieć, że ten rewelacyjny sprzęt pokazał swoje możliwości w konflikcie w Gruzji, za który odpowiada Rosja. Na dwanaście wystrzelonych rakiet Grom, dziewięć trafiło w rosyjskie samoloty. Na Ukrainie skuteczność systemu jest jeszcze wyższa.

Zestaw Piorun ma masę 16.5 kg, składa się z 10.5 kg pocisku rakietowego, wyrzutni, mechanizmu startowego i naziemnego bloku zasilania. Jak czytamy na witrynie zakładów Mesko, system przeznaczony jest do zwalczania celów powietrznych poruszających się z prędkością 1440 km/h na wysokości od 10 do 4000 metrów i odległości od 500 do 6500 metrów.

Jak ugotować idealne jajko? Naukowcy opracowali przepis © 2025 Associated Press