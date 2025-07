Największe armie świata przyspieszają wdrażanie zaawansowanej ukierunkowanej broni energetycznej. Wystarczy tylko przypomnieć, że już pod koniec 2023 roku sekretarz prasowy Departamentu Obrony USA, Pat Ryder, omawiając napięcia na Bliskim Wschodzie, w wyniku których grupy bojówek zaatakowały bazy USA w Iraku i Syrii, zasugerował, że Stany Zjednoczone mogą używać do ich obrony systemów laserowych i mikrofalowych, a swoje rozwiązania w tym zakresie mają też Brytyjczycy.

Tymczasem Rosja kończy właśnie swoją przygodę z podobną technologią... eksponatem w muzeum. System Furor, mobilne działo emitujące ukierunkowaną wiązkę mikrofal, został bowiem po raz pierwszy publicznie zaprezentowany, ale nie na poligonie, ale w słynnym Centralnym Muzeum Broni Pancernych i Wyposażenia. Zdjęcia prototypu opublikowane przez Btvt.info pokazują konstrukcję - wyglądającą na atrapę i to dość wiekową - umieszczoną na gąsienicowym podwoziu systemu Buk.

Leonidas vs Furor, czyli technologia pokonuje propagandę

I chociaż Moskwa przekonuje, że prace wciąż trwają, a broń jest testowana, wszystko wskazuje na to, że projekt został porzucony lub zepchnięty na margines. A w zapowiedziach wszystko wyglądało tak pięknie, Furor miał wykorzystywać "relatywistyczny generator dużej mocy" oraz odbijającą antenę, a także systemy kontroli i transmisji. Rosjanie twierdzili też, że miałby działać na ponad 10 km i zapewniać pełną osłonę z każdej strony. Brzmi zbyt pięknie, żeby było prawdziwe?

Trochę tak, szczególnie że amerykański odpowiednik, czyli Epirus Leonidas, jest już testowany w realnych warunkach i jego zasięg wynosi "tylko" 2 km. Dlatego jak komentuje Defense Express, projekt Furor - zaprojektowany przez Moskiewski Instytut Radiotechniczny, czyli instytucję odpowiadającą również za samoloty wczesnego ostrzegania A-50, A-50U i niedoszły A-100 Premier, które również nie weszły do produkcji seryjnej - miał od początku służyć głównie do pozyskiwania funduszy z budżetu państwa, a dopiero w drugiej kolejności do reklamowania innowacyjności rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego.