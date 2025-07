Na zdjęciach opublikowanych w chińskich mediach społecznościowych możemy zobaczyć żołnierza ubranego w futurystyczny pancerz wspomagający, z hełmem wyposażonym w wizjer rzeczywistości rozszerzonej oraz mechanicznymi ramionami oraz nogami. Całość prezentuje się jak wyjęta z planu zdjęciowego "Ghost in the Shell", lecz według producenta - firmy Kestrel Defense - to gotowy produkt, którego celem jest zmniejszenie zmęczenia żołnierza i poprawa jego zdolności do działania przez długie godziny na współczesnym polu walki.