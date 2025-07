Ranking paszportów 2025, czyli "The Henley Passport Index"

Henley & Partners to brytyjska firma konsultingowa, która zajmuje się migracją inwestycyjną. Opublikowała ona nowy ranking paszportów, tzw. The Henley Passport Index. Jego twórcy wyjaśniają, iż jest to oryginalny ranking wszystkich paszportów świata oparty na danych Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), które stanowią "największą, najdokładniejszą bazę danych informacji podróżnych". Dane te zostały rozszerzone przez zespół badawczy londyńskiej firmy.

The Henley Passport Index to najbardziej zaufany ranking paszportów. Klasyfikuje on wszystkie paszporty świata pod względem liczby państw, do których ich posiadacze mogą podróżować bez wizy. Posiada dane na ten temat obejmujące ostatnie 20 lat. Są one aktualizowane na bieżąco co miesiąc. Indeks obejmuje 199 paszportów i 227 celów podróży. Jak zatem wygląda ranking paszportów 2025?

Singapur ma najlepszy paszport na świecie

W tegorocznym rankingu przodują państwa azjatyckie. Najmocniejszy paszport na świecie 2025 wydaje Singapur. Posiadacze paszportu singapurskiego mogą podróżować bez wizy aż do 193 krajów świata. Drugie miejsce należy ex aequo do Japonii i Korei Południowej - oba paszporty umożliwiają podróż do 190 państw.

3 najsilniejszy paszport świata mają kraje europejskie - Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy i Hiszpania (podróż do 189 krajów bez wizy). Również czwarte miejsce należy do krajów z naszego kontynentu. Właściciele paszportów z Austrii, Belgii, Luksemburgu, Królestwa Niderlandów (Holandii), Norwegii, Portugalii i Szwecji mogą podróżować do 188 krajów.

5 miejsce należy do Nowej Zelandii i Szwajcarii (187 krajów), a 6 miejsce do Wielkiej Brytanii (186 krajów).

Jak silny jest polski paszport w 2025 roku?

Zastanawiasz się, jak silny jest polski paszport? Dokument podróży wydawany polskim obywatelom znalazł się na 7. miejscu rankingu - razem z Australią, Czechami, Maltą i Węgrami. Z polskim paszportem bez wizy można podróżować do 185 krajów świata. To bardzo dobry wynik.

Do jakich krajów nie można wjechać z polskim paszportem w 2025 roku? Sam paszport nie wystarczy i Polacy potrzebują wizy do Algerii, Australii, Azerbejdżanu, Beninu, Bhutanu, Burkina Faso, Czadu, Demokratycznej Republiki Konga, Kamerunu, Kongo, Kuby, Gwinei Równikowej, Erytrei, Gabonu, Ghany, Gwinei, Gujany, Indii, Jemenu, Lesotho, Liberii, Libii, Mali, Maurytanii, Nauru, Nigeru, Nigerii, Korei Północnej, Pakistanu, Papui Nowej Gwinei, Republiki Środkowoafrykańskiej, Rosji, Sudanu Południowego, Sudanu, Syrii, Togo, Turkmenistanu, Ugandy, Wietnamu i Wybrzeża Kości Słoniowej.

Mimo tych ograniczeń jesteśmy w bardzo korzystnej sytuacji. Polacy mogą podróżować swobodniej niż właściciele 173 innych paszportów (spośród 199).

Paszport amerykański znów spadł w rankingu

Sporym zaskoczeniem dla wielu osób może być fakt, że paszport amerykański znów spadł w rankingu najlepszych paszportów świata. Warto przypomnieć, że jeszcze w 2014 roku paszport Stanów Zjednoczonych zajmował pierwsze miejsce na The Henley Passport Index. W tym roku zajął 10. miejsce w rankingu - najniższe w 20-letniej historii rankingu. Paszport amerykański, podobnie jak islandzki i litewski, umożliwia podróż bez wizy do 182 krajów świata.

Siła paszportów znacząco się różni. A jaki jest najgorszy paszport świata? To dokument wydawany przez Afganistan. Znajduje się on na 99. miejscu i pozwala na podróż bez wizy tylko do 25 krajów świata. W niewiele lepszym położeniu są Syria (27 celów podróży), Irak (30) oraz Jemen, Somalia i Pakistan (32).

