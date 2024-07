Spis treści: 01 Polski paszport jest silny

02 Gdzie nie jest potrzebny paszport? Wakacje na dowód osobisty

03 Bez paszportu na Karaiby i nie tylko

04 Paszport na szybko? Da się zrobić tymczasowy

Polski paszport jest silny

Doskonale wiemy, że posiadając rodzimy paszport możemy podróżować bez trudu do wielu państw na świecie. Rodzimy dokument otwiera przed nami wiele drzwi i chodzi tu oczywiście o ruch bezwizowy. Czy polski paszport jest mocny? Zdecydowanie tak. W światowym rankingu znajduje się on na 6. miejscu wg. rankingu Henley Passport Index.

Jako Polacy możemy skorzystać z ruchu bezwizowego w aż 189 państwach świata. Co jednak najważniejsze, niektóre z nich w ogóle nie wymagają od nas tego dokumentu i wystarczy nam dowód osobisty. Gdzie nie potrzeba paszportu? Sprawdźmy to.

Gdzie nie jest potrzebny paszport? Wakacje na dowód osobisty

Lista państw, do których możemy pojechać lub polecieć bez paszportu jest zaskakująco długa. Choć paszport stanowi nieodłączny element wyposażenia podróżnika, to czasem dobrze jest nie musieć z niego korzystać. Może przecież zdarzyć się tak, że skończy mu się ważność, a my nie zdążymy wyrobić nowego dokumentu. Wówczas możemy wybrać się tam, gdzie wpuszczą nas bez paszportu.

Najłatwiej jest znaleźć taki kraj w Europie. To tyczy się zarówno państw będących w strefie Schengen, jak i niektórych poza nią. Są też miejsca poza naszym kontynentem, gdzie wjedziemy na dowód osobisty. Bez paszportu zostaniemy wpuszczeni do następujących państw i miejsc:

Albania

Andora

Austria

Azory

Belgia

Bośnia i Hercegowina

Bułgaria

Chorwacja

Cypr

Czarnogóra

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Gibraltar

Grecja

Gruzja

Hiszpania

Irlandia

Islandia

Liechtenstein

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Macedonia Północna

Malta

Monako

Mołdawia

Niderlandy

Niemcy

Norwegia

Portugalia

Rumunia

San Marino

Serbia

Słowacja

Słowenia

Szwajcaria

Szwecja

Turcja

Watykan

Węgry

Włochy

Wyspy Owcze

Jak widać nawet państwa nie będące w Unii Europejskiej (np. Gruzja czy Czarnogóra) pozwolą nam na wjazd bez paszportu. Co ważne, bez paszportu pojedziemy też do Turcji, a to jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych Polaków.



Bez paszportu na Karaiby i nie tylko

To jednak nie koniec listy. Bez paszportu polecimy również do zamorskich terytoriów niektórych państw. Takie posiada choćby Francja, ale odległa od Europy jest też Madera (Portugalia) czy Reunion.



Gwadelupa

Martynika

Majotta

Madera

Francuskie Ziemie Południowo - Polarne (właściwie Terytoria Południowe i Antarktyczne)

Gujana Francuska

Nowa Kaledonia

Polinezja Francuska

Reunion

Saint Pierre i Miquelon

Wallis i Futuna

Wyspy Kanaryjskie

Jest zatem naprawdę ciekawie, bo bez paszportu obywatel Polski odwiedzi np. Karaiby (Martynika i Gwadelupa), urokliwą wyspę Reunion na Oceanie Indyjskim, czy zazna prawdziwej egzotyki na ziemiach Polinezji Francuskiej.

Paszport na szybko? Da się zrobić tymczasowy

Jeżeli jednak potrzebujemy paszportu przed wyjazdem, to jego wyrobienie jest możliwe. Mamy zasadniczo dwie opcje. Pierwsza to złożenie wniosku o paszport tymczasowy. Jego wyrobienie powinno zająć do dwóch dni, w związku z czym wyjazd da się odratować, o ile o problemie z dokumentem przypomnimy sobie odpowiednio wcześnie.

Druga opcja jest dostępna na warszawskim lotnisku im. Fryderyka Chopina. Na Okęciu znajdziemy bowiem specjalne miejsce, w którym wyrobimy paszport tymczasowy w 15 minut. Tam wykonamy zdjęcie, złożymy wniosek i po kwadransie otrzymamy dokument uprawniający nas do zagranicznej podróży.

