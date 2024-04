Spis treści: 01 Ile kosztuje wyrobienie paszportu dla dorosłego i dla dziecka?

Ile kosztuje wyrobienie paszportu dla dorosłego i dla dziecka?

Paszport to oficjalny dokument, który weryfikuje nasze dane personalne oraz przynależność państwową. Umożliwia wyjazd do państw, które nie należą do strefy Schengen. Paszporty wydawane obecnie to dokumenty wyposażone w technologię biometryczną. Oznacza to, że oprócz informacji identyfikacyjnych, zawierają one także zeskanowane odciski palców użytkownika. Te dane są zapisane we wbudowanym chipie elektronicznym.

Koszt wyrobienia takiego paszportu dla osoby dorosłej wynosi 140 zł. Dokument jest ważny przez 10 lat. Dla dzieci opłata za wyrobienie paszportu jest niższa i zależy od wieku:

dzieci do 13. roku życia: 30 zł ( 15 zł dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny);

( dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny); dzieci od 13. do 25. roku życia: 70 zł (jeśli kontynuują obowiązek szkolny i studiują), 35 zł dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Z informacjami znajdujących się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wynika, że osoby dorosłe również mają prawo do 50% zniżek na wyrobienie paszportu. Dotyczy to emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych i współmałżonków, którzy pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu. Opłata za wydanie paszportu w kwocie 70 zł przysługuje również osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych. Do ulgi włączeni są także kombatanci i inne osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Częściowe opłaty za wyrobienie paszportu są pobierane podczas zmiany nazwiska, imienia lub innych danych, które znajdują się w dokumencie. Jest to możliwe także wtedy, gdy wygląd posiadacza paszportu uległ tak znaczącym zmianom, że trudno jest ustalić jego tożsamość. Ostatnia możliwość to brak miejsca w posiadanym ważnym paszporcie na wizy i stemple przekroczenia granicy. W takich przypadkach wysokość opłaty ustala się, biorąc pod uwagę okres pozostający do upływu terminu ważności dokumentu.

Opłaty za wyrobienie paszportu nie są pobierane od:

osób, które mają ukończone 70 lat w dniu złożenia wniosku;

osób, które przebywają w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczych lub korzystają z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, pod warunkiem, że ich wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem lub koniecznością poddania się operacji;

osób, które muszą wymienić paszport z powodu jego wady technicznej;

żołnierzy, którzy pełnią służbę poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

Warto pamiętać, że jeśli z własnej winy stracimy lub zniszczymy dokument, opłata za wyrobienie nowego paszportu jest trzykrotnie wyższa. Dla osób dorosłych wynosi ona 420 zł (3x140 zł).

Przed wyjazdem do konkretnego kraju warto upewnić się, czy konieczne jest posiadanie dodatkowych dokumentów takich jak: wiza, polisa ubezpieczeniowa na wypadek podróży lub certyfikat o zaszczepieniu przeciwko określonym chorobom. Te dokumenty również mogą wymagać dodatkowych opłat. Przykładowo koszt wizy pozwalającej na wjazd do Stanów Zjednoczonych wynosi 185 dolarów.

Ile trwa wyrobienie paszportu?

Pierwszym krokiem do wyrobienia paszportu jest złożenie wniosku. Można to zrobić osobiście w odpowiednim punkcie paszportowym. Wniosek można również wypełnić online, ale ostatecznie wymagane jest osobiste stawiennictwo w celu złożenia podpisu i zarejestrowania danych biometrycznych. Czas potrzebny na złożenie wniosku zależy od kolejek i może wynosić od kilku minut do kilku godzin, szczególnie w okresach przedwakacyjnych.

Po złożeniu wniosku rozpoczyna się okres oczekiwania na wydanie paszportu, który najczęściej wynosi 30 dni. Często zdarza się jednak, że paszport jest gotowy do odbioru już po około 2 tygodniach. Czas ten może się wydłużyć w okresach wzmożonego popytu, takich jak sezon wakacyjny.

Otrzymasz wiadomość SMS lub e-mail, kiedy paszport będzie gotowy do odbioru. Należy wtedy udać się do punktu paszportowego, aby odebrać dokument. W niektórych przypadkach, szczególnie gdy zależy nam na czasie, możliwe jest wyrobienie paszportu tymczasowego, który jest wydawany szybciej, ale ma krótszy okres ważności.

Ile trwa wyrobienie paszportu w trybie przyspieszonym?

Wyrobienie paszportu w trybie przyspieszonym zazwyczaj trwa około 2 tygodni. Proces ten wymaga złożenia wniosku bezpośrednio w wojewódzkim biurze paszportowym wraz z podaniem zawierającym uzasadnienie konieczności szybszego wydania dokumentu, np. nagła podróż służbowa, choroba członka rodziny za granicą, czy inne sytuacje kryzysowe.

Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty, takie jak zdjęcia paszportowe oraz, w zależności od sytuacji, dodatkowe dokumenty potwierdzające konieczność przyspieszenia procedury, np. dokumenty medyczne czy zaproszenia.

Opłata za wyrobienie paszportu w trybie przyspieszonym jest wyższa niż standardowa i może różnić się w zależności od aktualnych przepisów. Należy to sprawdzić bezpośrednio w biurze paszportowym lub na oficjalnej stronie internetowej.

Po złożeniu wniosku i zaakceptowaniu dokumentacji przez urząd paszport powinien być gotowy do odbioru w ciągu około 2 tygodni. W niektórych przypadkach, jeśli sytuacja tego wymaga, czas ten może być skrócony.

Paszport tymczasowy na lotnisku Chopina w Warszawie

Na lotnisku Chopina w Warszawie można wyrobić paszport tymczasowy. Jest to możliwe tylko w kilku przypadkach, np. wtedy gdy utraciliśmy lub zapomnieliśmy zabrać ze sobą dokument tożsamości uprawniający do podróży, paszport utracił ważność lub ma zbyt krótki okres ważności do odbycia podróży.

Wniosek o wyrobienie paszportu tymczasowego można zgłosić w punkcie wydawania paszportów, który znajduję na poziomie odlotów w strefie ogólnodostępnej C w budynku Terminala A. Jest czynny w dni robocze od 08:00 do 20:00.

Paszport tymczasowy wydawany jest na okres do 365 dni i jego ważność jest dostosowana do potrzeb wnioskodawcy. Opłata za wydanie paszportu tymczasowego wynosi 30 zł, jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że płatność jest możliwa tylko kartą płatniczą.

Do wyrobienia paszportu tymczasowego będzie potrzebny dokument potwierdzający tożsamość (jeśli go posiadamy), ważny bilet lotniczy na podróż zagraniczną oraz fotografia. Jeśli nie mamy zdjęcia, to urzędnik w punkcie wydawania paszportów tymczasowych może ją wykonać. Należy pamiętać, że o wydanie paszportu tymczasowego można się ubiegać nie wcześniej niż 2 dni robocze przed zaplanowanym wylotem.

Paszportu tymczasowego nie otrzymają osoby, które otrzymały go wcześniej i nie dopełniły starań o uzyskanie paszportu od wojewody lub konsula.

