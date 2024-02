To najrzadszy paszport na świecie. Ma go zaledwie kilkaset osób

Zakon Maltański, a dokładnie Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Malty jest katolickim zakonem rycerskim z niemal 1000-letnią historią, znanym potocznie jako szpitalnicy, joannici czy kawalerowie maltańscy. To nie tylko organizacja pomocy humanitarnej, której działalność obejmuje obozy dla uchodźców czy pomoc w przypadku klęsk żywiołowych, ale także suwerenny naród, choć (co nietypowe) pozbawiony terytorium.

Jest stroną umów międzynarodowych, utrzymuje stosunki dyplomatyczne ze 113 krajami, a nawet ma status obserwatora ONZ, UNESCO, UNICEF. Wydaje nawet własne tablice rejestracyjne samochodów, choć nie ma własnych dróg, po których można by nimi jeździć, a także monety, znaczki pocztowe i paszporty.

Zakon z niemal 1000-letnią tradycją

Zakon wywodzi się z nieformalnego bractwa założonego w 1070 roku. Oficjalnie powstał w 1099 roku jako zakon rycerski w Jerozolimie. W 1530 roku Karol I, król Hiszpanii, za zgodą papieża Klemensa VII przekazał zakonowi wyspy Malta, Gozo i Comino, a także Trypolis. W 1798 roku Napoleon Bonaparte podczas kampanii egipskiej zajął wyspę w czasie wydarzeń znanych jako zdobycie Malty, zmuszając zakon do opuszczenia jej. Obecnie główna siedziba Zakonu mieści się w Rzymie.

Zakon w swojej części katolickiej liczy dzisiaj 13,5 tys. Rycerzy, Dam i Kapelanów, zrzeszonych w sześciu wielkich przeoratach, 4 subprzeoratach i 45 związkach narodowych. 160 członków jest Polakami. Oprócz nich z Zakonem związanych jest kilkudziesięciu tysięcy wolontariuszy i pracowników etatowych.

Paszport Zakonu Maltańskiego

Paszport Zakonu Maltańskiego to ekskluzywny dokument

Pierwsze paszporty Zakon wydał w XIII wieku, kiedy jego dyplomaci zaczęli podróżować do innych krajów jako ambasadorzy. Po II wojnie światowej paszport ten był traktowany jak paszport każdego innego kraju. Według CNN obecnie w obiegu znajduje się zaledwie 500 sztuk tego dokumentu, co czyni go najrzadszym paszportem na świecie.

Kto może uzyskać ten paszport? Warto zacząć od tego, że nie można być wyłącznym obywatelem zakonu - funkcjonuje ono obok macierzystego. Natomiast sam dokument uprawniający do przekraczania granic wydawany jest na określony czas, w jakim dana osoba pełni powierzone funkcje. Najdłużej - 10 lat - ważne są paszporty wielkich mistrzów. Pozostałe są ważne przez cztery lata i używane w misjach dyplomatycznych.

Na okładkach paszportów nad herbem widnieje tekst "Ordre souverain militaire de Malte", a pod nim "Passeport diplomatique" lub "Passeport de service". Paszporty dyplomatyczne są czerwone, natomiast paszporty służbowe - czarne.

Wszystkie dokumenty mają 44 strony ze znakiem wodnym, krzyżem maltańskich i pozbawione są zdjęć. Eugenio Ajroldi di Robbiate, były dyrektor ds. komunikacji Zakonu, w rozmowie z CNN przyznał, że kontakt z nimi jest tak mało prawdopodobny, że czasem zabawne bywa obserwowanie reakcji celników na ich widok, włącznie ze zgromadzeniem się tłumu pracowników, którzy szybko przychodzą, żeby go zobaczyć. Niektórzy podobno nawet chcą sobie robić z nim zdjęcia.

