Wyłączą dwa programy w telewizji naziemnej. W zamian nowa Republika?
Metro i Zoom TV oficjalnie zakończą emisję naziemną na MUX-8 pod koniec 2025 roku, co oznacza, że widzowie stracą bezpłatny dostęp do tych popularnych programów rozrywkowych. Ich miejsce mogą zająć nowe kanały, m.in. Republika 2, jeśli KRRiT zaakceptuje zgłoszone projekty. Przed telewidzami i operatorami stoi także wyzwanie związane z przejściem MUX-8 na nowoczesny standard transmisji, gwarantujący lepszą jakość obrazu.
Spis treści:
- Z telewizji naziemnej znikają Metro i Zoom TV. Co to oznacza?
- Dwa kanały znikają z telewizji naziemnej. Republika 2 na horyzoncie
- Jakie programy są dzisiaj dostępne w telewizji naziemnej?
Z telewizji naziemnej znikają Metro i Zoom TV. Co to oznacza?
Decyzja o wygaśnięciu koncesji naziemnej dla kanałów Metro (należącego do TVN Warner Bros. Discovery) oraz Zoom TV (Grupa Kino Polska) została potwierdzona przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Oznacza to, że od końca grudnia obydwa programy znikną z listy darmowych kanałów dostępnych naziemnie. Ta decyzja nie jest zaskoczeniem. Już w styczniu 2025 roku branżowe media informowały o planach nadawców, którzy nie zamierzali składać wniosków o przedłużenie koncesji. Formalnie wygasają one 28 grudnia, a brak działań ze strony właścicieli Metro i Zoom TV potwierdził strategię odejścia od darmowej dystrybucji.
Metro, znane z lekkich dramatów, filmów obyczajowych i produkcji skierowanych do szerokiej widowni, oraz Zoom TV, stawiający na muzykę, lifestyle i programy rozrywkowe, przenoszą swoją ofertę do płatnych opcji. Widzowie tracą więc bezpłatny dostęp, ale nadawcy liczą na większe przychody z abonamentów sieci kablowych, platform satelitarnych i rosnącego rynku streamingu.
To ruch wpisujący się w globalny trend, w którym darmowa telewizja naziemna coraz częściej ustępuje miejsca modelom subskrypcyjnym, bardziej przewidywalnym finansowo i atrakcyjnym dla reklamodawców.
MUX-8, w którym nadawane były Metro i Zoom TV, przechodzi własną rewolucję. Emitel, który jest jego operatorem technicznym, zapowiedział przejście na standard DVB-T2/HEVC, co ma nastąpić na początku 2026 roku. Dzięki temu widzowie otrzymają obraz w jakości HD, ale jednocześnie konieczne będzie posiadanie kompatybilnego sprzętu.
W maju 2025 r. KRRiT ogłosiła konkurs na dwa nowe miejsca w MUX-8, które zastąpią wycofujące się stacje. Nowe kanały będą nadawane bezpłatnie i przez całą dobę.
Dwa kanały znikają z telewizji naziemnej. Republika 2 na horyzoncie
O obsadzie wolnych miejsc decyduje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która prowadzi postępowania koncesyjne. Tegoroczna edycja nie rozpala wyobraźni rynku: zainteresowanie jest niższe niż w latach poprzednich, a nadawcy coraz ostrożniej kalkulują opłacalność dystrybucji w eterze. Do KRRiT wpłynął na razie jeden wniosek - Telewizja Republika deklaruje uruchomienie kanału Republika 2 - widać więc wyraźny spadek zainteresowania darmową dystrybucją. Przyczyna leży w ekonomii i technologii: rosnące koszty utrzymania miejsc na multipleksie, ograniczenia pasma VHF na MUX‑8 oraz migracja widowni do kablówek i serwisów streamingowych redukują przewagę bezpłatnej emisji.
W takiej sytuacji możliwe są trzy scenariusze. Po pierwsze, Rada może wybrać projekt informacyjno‑publicystyczny, który wypełni lukę po stacjach o profilu ogólnym i lifestyle'owym, podnosząc udział audycji społecznych oraz krajowych produkcji. Po drugie, szansę mają formaty wyspecjalizowane: edukacja, kultura, archiwa filmowe, kanały tematyczne dla rodzin lub seniorów - segmenty stabilniejsze reklamowo i mniej podatne na wojnę o prawa premium.
Po trzecie, w grę wchodzą przedsięwzięcia hybrydowe, łączące linearne pasmo z usługami HbbTV oraz dodatkowymi strumieniami w OTT, dzięki czemu nadawca może budować zasięg w eterze, a monetyzację kierować do internetu. Niezależnie od wyboru, warunkiem powodzenia będzie jasny profil, solidny plan ramowy i techniczna gotowość MUX‑8 do przejścia na DVB‑T2/HEVC.
Jakie programy są dzisiaj dostępne w telewizji naziemnej?
Oferta naziemnej telewizji cyfrowej pozostaje jedną z najbardziej stabilnych i ogólnodostępnych w kraju. To wciąż ponad 40 kanałów, posegregowanych w multipleksach MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-6 i MUX-8. Widzowie mają do wyboru:
- flagowe stacje ogólnopolskie: TVP1, TVP2, TVN, Polsat, TV4, TV Puls, TVN7, Super Polsat, TTV;
- kanały informacyjne i tematyczne: TVP Info, Polsat News, Wydarzenia 24, TVP Nauka, TVP Dokument;
- kanały kulturalne i edukacyjne: TVP Kultura, TVP Historia;
- rozrywkę i muzykę: Eska TV, Polo TV, Stopklatka, WP, Nowa TV, Red Carpet TV;
- stacje regionalne: TVP3 ze wszystkimi 16 oddziałami;
- kanały specjalistyczne: m.in. Biznes24.
Większość programów jest już dostępna w jakości HD, a kolejne, w tym także Telewizja Republika pojawią się w 2026 roku wraz z modernizacją MUX‑8 i przejściem na nowszy standard emisji. Obowiązujący w Polsce od 2022 roku system DVB‑T2/HEVC zapewnia wyraźnie lepszą jakość obrazu oraz efektywne wykorzystanie pasma.