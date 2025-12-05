Wyłączą dwa programy w telewizji naziemnej. W zamian nowa Republika?

Spis treści: Z telewizji naziemnej znikają Metro i Zoom TV. Co to oznacza? Dwa kanały znikają z telewizji naziemnej. Republika 2 na horyzoncie Jakie programy są dzisiaj dostępne w telewizji naziemnej?

Z telewizji naziemnej znikają Metro i Zoom TV. Co to oznacza?

Decyzja o wygaśnięciu koncesji naziemnej dla kanałów Metro (należącego do TVN Warner Bros. Discovery) oraz Zoom TV (Grupa Kino Polska) została potwierdzona przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Oznacza to, że od końca grudnia obydwa programy znikną z listy darmowych kanałów dostępnych naziemnie. Ta decyzja nie jest zaskoczeniem. Już w styczniu 2025 roku branżowe media informowały o planach nadawców, którzy nie zamierzali składać wniosków o przedłużenie koncesji. Formalnie wygasają one 28 grudnia, a brak działań ze strony właścicieli Metro i Zoom TV potwierdził strategię odejścia od darmowej dystrybucji.

Metro, znane z lekkich dramatów, filmów obyczajowych i produkcji skierowanych do szerokiej widowni, oraz Zoom TV, stawiający na muzykę, lifestyle i programy rozrywkowe, przenoszą swoją ofertę do płatnych opcji. Widzowie tracą więc bezpłatny dostęp, ale nadawcy liczą na większe przychody z abonamentów sieci kablowych, platform satelitarnych i rosnącego rynku streamingu.

To ruch wpisujący się w globalny trend, w którym darmowa telewizja naziemna coraz częściej ustępuje miejsca modelom subskrypcyjnym, bardziej przewidywalnym finansowo i atrakcyjnym dla reklamodawców.

MUX-8, w którym nadawane były Metro i Zoom TV, przechodzi własną rewolucję. Emitel, który jest jego operatorem technicznym, zapowiedział przejście na standard DVB-T2/HEVC, co ma nastąpić na początku 2026 roku. Dzięki temu widzowie otrzymają obraz w jakości HD, ale jednocześnie konieczne będzie posiadanie kompatybilnego sprzętu.

W maju 2025 r. KRRiT ogłosiła konkurs na dwa nowe miejsca w MUX-8, które zastąpią wycofujące się stacje. Nowe kanały będą nadawane bezpłatnie i przez całą dobę.

Dwa kanały znikają z telewizji naziemnej. Republika 2 na horyzoncie

O obsadzie wolnych miejsc decyduje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która prowadzi postępowania koncesyjne. Tegoroczna edycja nie rozpala wyobraźni rynku: zainteresowanie jest niższe niż w latach poprzednich, a nadawcy coraz ostrożniej kalkulują opłacalność dystrybucji w eterze. Do KRRiT wpłynął na razie jeden wniosek - Telewizja Republika deklaruje uruchomienie kanału Republika 2 - widać więc wyraźny spadek zainteresowania darmową dystrybucją. Przyczyna leży w ekonomii i technologii: rosnące koszty utrzymania miejsc na multipleksie, ograniczenia pasma VHF na MUX‑8 oraz migracja widowni do kablówek i serwisów streamingowych redukują przewagę bezpłatnej emisji.

W takiej sytuacji możliwe są trzy scenariusze. Po pierwsze, Rada może wybrać projekt informacyjno‑publicystyczny, który wypełni lukę po stacjach o profilu ogólnym i lifestyle'owym, podnosząc udział audycji społecznych oraz krajowych produkcji. Po drugie, szansę mają formaty wyspecjalizowane: edukacja, kultura, archiwa filmowe, kanały tematyczne dla rodzin lub seniorów - segmenty stabilniejsze reklamowo i mniej podatne na wojnę o prawa premium.

Po trzecie, w grę wchodzą przedsięwzięcia hybrydowe, łączące linearne pasmo z usługami HbbTV oraz dodatkowymi strumieniami w OTT, dzięki czemu nadawca może budować zasięg w eterze, a monetyzację kierować do internetu. Niezależnie od wyboru, warunkiem powodzenia będzie jasny profil, solidny plan ramowy i techniczna gotowość MUX‑8 do przejścia na DVB‑T2/HEVC.

Jakie programy są dzisiaj dostępne w telewizji naziemnej?

Oferta naziemnej telewizji cyfrowej pozostaje jedną z najbardziej stabilnych i ogólnodostępnych w kraju. To wciąż ponad 40 kanałów, posegregowanych w multipleksach MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-6 i MUX-8. Widzowie mają do wyboru:

flagowe stacje ogólnopolskie : TVP1, TVP2, TVN, : TVP1, TVP2, TVN, Polsat , TV4, TV Puls, TVN7, Super Polsat, TTV;

kanały informacyjne i tematyczne : TVP Info, Polsat News, Wydarzenia 24, TVP Nauka, TVP Dokument;

kanały kulturalne i edukacyjne : TVP Kultura, TVP Historia;

rozrywkę i muzykę : Eska TV, Polo TV, Stopklatka, WP, Nowa TV, Red Carpet TV;

stacje regionalne : TVP3 ze wszystkimi 16 oddziałami;

kanały specjalistyczne: m.in. Biznes24.

Większość programów jest już dostępna w jakości HD, a kolejne, w tym także Telewizja Republika pojawią się w 2026 roku wraz z modernizacją MUX‑8 i przejściem na nowszy standard emisji. Obowiązujący w Polsce od 2022 roku system DVB‑T2/HEVC zapewnia wyraźnie lepszą jakość obrazu oraz efektywne wykorzystanie pasma.

